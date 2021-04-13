В Україні розпочинають щеплення китайською вакциною CoronaVac проти COVID-19. Що про це відомо

Міністерство охорони здоров’я закінчило всі процеси перевірки вакцини CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech і 13 квітня розпочинає щеплення цим препаратом.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня.
"Україна отримала першу партію в обсязі 215 тис. доз від цієї компанії і ми від сьогодні розпочинаємо щеплення цією вакциною", – розповів міністр.
Всього Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Решта 1,7 млн доз, які ще мають поставити, МОЗ очікує протягом квітня-травня 2021 року.
"CoronaVac є абсолютно безпечною вакциною, яка виготовлена за технологією інактивованих вакцин.
Це достатньо відома технологія, яка використовується для виготовлення вакцин вже протягом десятків років і довела свою ефективність і безпечність і свою дієвість", – розповів Степанов.
|Вакцина CoronaVac
Водночас у світі існують сумніви щодо високої ефективності CoronaVac.
Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу визнав, що ефективність китайських вакцин проти COVID-19, зокрема CoronaVac, нижча необхідної, тому, можливо, їх доведеться комбінувати для підвищення ефекту.
Проте згодом китайський чиновник назвав свою заяву "непорозумінням".
Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, вакцина CoronaVac ефективна на 50,4% проти COVID-19. Водночас, за даними компанії-виробника, препарат на 80% запобігає тяжкому перебігу хвороби.
Ось 4 важливі речі, які варто знати про ефективність вакцини від COVID-19
CoronaVac – це інактивована вакцина. Тобто у ній є вбиті вірусні частинки, які не можуть спричинити хворобу, але викликають імунну реакцію.
"Якщо ми говоримо про вакцини від COVID-19, ми повинні говорити відверто: так, щодо імунної відповіді, так званої ефективності, вакцина виготовлена на основі технологій інактивованих вакцин, мають трохи меншу ефективність", – розповів про ефективність вакцини Степанов.
Водночас він висловив впевненість, що вакцинована людина точно не потрапить в реанімацію і точно не помре.
"Ефективність вакцини означає ефективність того, що людина не захворіє. Це означає, що зі 100% людей, які пройшли щеплення, наприклад, 80% точно не захворіє. Відразу виникає питання – а решта 20%?
Так, решта 20% можуть захворіти, але який буде перебіг хвороби? Дуже часто це або безсимптомний, або з дуже легкими симптомами. Він не передбачає госпіталізації і смерті. Вакцинована людина точно не потрапить в реанімацію і точно не помре. І цей принцип зберігається у всіх вакцин, які зареєстровані від COVID-19", – розповів міністр.
Першу партію вакцин CoronaVac розподілять серед:
- маломобільних груп населення та їх доглядальників, соціальних працівників,
- освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО,
- українських олімпійських та паралімпійських спортсменів, які готуються до Токійської олімпіади,
- представників Національної поліції та Збройних сил України.
Дози вакцини почали відправляти в регіони ще 12 квітня.
Нагадаємо, в Україні поки що планують використовувати 4 вакцини проти COVID-19: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Novavax.
Наразі застосовують AstraZeneca. Також у квітні очікують на поставки Pfizer.
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