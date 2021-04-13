В Україні розпочинають щеплення китайською вакциною CoronaVac проти COVID-19. Що про це відомо

Міністерство охорони здоров’я закінчило всі процеси перевірки вакцини CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech і 13 квітня розпочинає щеплення цим препаратом.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня.

"Україна отримала першу партію в обсязі 215 тис. доз від цієї компанії і ми від сьогодні розпочинаємо щеплення цією вакциною", – розповів міністр.

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Всього Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Решта 1,7 млн доз, які ще мають поставити, МОЗ очікує протягом квітня-травня 2021 року.

"CoronaVac є абсолютно безпечною вакциною, яка виготовлена за технологією інактивованих вакцин.

Це достатньо відома технологія, яка використовується для виготовлення вакцин вже протягом десятків років і довела свою ефективність і безпечність і свою дієвість", – розповів Степанов.

Вакцина CoronaVac

Водночас у світі існують сумніви щодо високої ефективності CoronaVac.

Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу визнав, що ефективність китайських вакцин проти COVID-19, зокрема CoronaVac, нижча необхідної, тому, можливо, їх доведеться комбінувати для підвищення ефекту.

Проте згодом китайський чиновник назвав свою заяву "непорозумінням".

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Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, вакцина CoronaVac ефективна на 50,4% проти COVID-19. Водночас, за даними компанії-виробника, препарат на 80% запобігає тяжкому перебігу хвороби.

CoronaVac – це інактивована вакцина. Тобто у ній є вбиті вірусні частинки, які не можуть спричинити хворобу, але викликають імунну реакцію.

"Якщо ми говоримо про вакцини від COVID-19, ми повинні говорити відверто: так, щодо імунної відповіді, так званої ефективності, вакцина виготовлена на основі технологій інактивованих вакцин, мають трохи меншу ефективність", – розповів про ефективність вакцини Степанов.

Водночас він висловив впевненість, що вакцинована людина точно не потрапить в реанімацію і точно не помре.

"Ефективність вакцини означає ефективність того, що людина не захворіє. Це означає, що зі 100% людей, які пройшли щеплення, наприклад, 80% точно не захворіє. Відразу виникає питання – а решта 20%?

Так, решта 20% можуть захворіти, але який буде перебіг хвороби? Дуже часто це або безсимптомний, або з дуже легкими симптомами. Він не передбачає госпіталізації і смерті. Вакцинована людина точно не потрапить в реанімацію і точно не помре. І цей принцип зберігається у всіх вакцин, які зареєстровані від COVID-19", – розповів міністр.

Першу партію вакцин CoronaVac розподілять серед:

маломобільних груп населення та їх доглядальників, соціальних працівників,

освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО,

українських олімпійських та паралімпійських спортсменів, які готуються до Токійської олімпіади,

представників Національної поліції та Збройних сил України.

Дози вакцини почали відправляти в регіони ще 12 квітня.

Нагадаємо, в Україні поки що планують використовувати 4 вакцини проти COVID-19: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Novavax.

Наразі застосовують AstraZeneca. Також у квітні очікують на поставки Pfizer.

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