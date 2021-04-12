Кого на вакцинацію проти COVID-19 мають записувати роботодавці і як це зробити правильно

Міністерство охорони здоров'я назвало, кого саме повинні реєструвати роботодавці на вакцинацію проти COVID-19, та оприлюднило алгоритм запису.
"Якщо ви є в переліку – про запис у чергу або ж реєстрацію на щеплення проти COVID-19 (залежно від того, який етап вакцинальної кампанії) подбає ваш роботодавець", – повідомили у МОЗ.
Роботодавці повинні реєструвати на вакцинацію проти COVID-19:
- працівників сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери,
- працівників чи мешканців інтернатів, будинків для літніх людей,
- військовослужбовців,
- працівників структур державної безпеки (Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України).
|Фото: AndreyPopov/Depositphotos
Тим, хто не потрапляє у ці категорії, варто записатися до листа очікування вакцинації проти COVID-19.
Це потрібно для того, щоб МОЗ могло ефективно розподілити вакцини та оперативно щепити охочих, коли з’явиться така можливість.
Алгоритм запису на COVID-вакцинацію для роботодавців
1️⃣ Регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків.
2️⃣ Керівники закладів повинні передати ці списки регіональному координатору з вакцинації.
3️⃣ Тоді керівники мають приготувати приміщення для вакцинації та домовитися з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади.
4️⃣ У призначений день і час вакцинацію проведуть за списком.Реклама:
Важливо не забути взяти з собою на щеплення копію про підписання декларації із сімейним лікарем або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я).
Нагадаємо, наразі щеплюють усіх медиків, військових на фронті, соціальних працівників, священнослужителів та людей, віком від 80 років.
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя" запевнив, що вчителів мають провакцинувати до початку навчального року.
Всього дорожня карта з вакцинації населення проти COVID-19 передбачає 5 етапів.
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