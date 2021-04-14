Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але смертність ще зростатиме – Академія наук

Україна пройшла пік нових випадків COVID-19 і їхня кількість почала знижуватися.

Водночас кількість смертей від коронавірусу ще зростатиме. Зниження летальних випадків варто очікувати з 19 квітня, йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України.

"Динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", – зазначають в повідомленні.

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Згідно з аналізом науковців, зниження кількості випадків COVID-19 відбувається в більш ніж половині областей України.

Фото: Deliris/Depositphotos

Про те, що епідемія COVID-19 в Україні починає йти на спад, стверджує і міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися.

Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні", – написав Степанов.

За кількістю нових госпіталізацій Україна все ще проходить піковий період.

"Кількість нових госпіталізацій почала повільно знижуватись, але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає. Поліпшення госпітальної динаміки очікується приблизно через 2 тижні", – прогнозують науковці.

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Аналіз вікової структури інфікованих, госпіталізованих і померлих показав, що, порівняно з осінньою хвилею, значних змін не відбулося.

Також дані за вивченими зразками вірусу показали, що в лютому 2/3 всіх зразків виявилися британським штамом. Найбільш ураженими цим штамом вірусу були західноукраїнські області та Київ.

Нагадаємо, результати моделювання Київської школи економіки показують, що у першій половині 2021 року від COVID-19 може померти від 20 до 55 тисяч людей.

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