Дослідження не підтвердили деякі побоювання щодо британського штаму COVID-19, який виявили в Україні

Штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, більш заразний, ніж оригінальний вірус, але не призводить до більш тяжкого перебігу COVID-19 серед госпіталізованих пацієнтів, як думали раніше.

Про це свідчать результати двох досліджень, опублікованих в наукових журналах The Lancet Infectouse Diseases і The Lancet Public Health.

Вчені повідомляють, що британський штам коронавірусу не пов'язаний з більш важким захворюванням або смертю, і що вірус не спричиняє інших або більшої кількості симптомів в інфікованих в порівнянні з попередніми штамами.

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Фото: lightsource/Depositphotos

Стаття в The Lancet Infectious Diseases заснована на спостереженні за пацієнтами в двох лондонських лікарнях.

Серед 341 пацієнта з COVID-19 британський штам виявили у 198 людей (58%), у 143-х (42%) він був відсутній.

"Ми не виявили зв'язку між тяжкістю захворювання і штамом", – каже доктор Елені Настула, одна із авторок дослідження в The Lancet Infectious Diseases.

Однак вона та її команда виявили, що у людей, інфікованих британським штамом, ймовірність вищого вірусного навантаження в носі і горлі вища, ніж у людей, інфікованих початковим штамом.

Дослідження, опубліковане у журналі The Lancet Public Health, ґрунтується на набагато більшій вибірці – 36 920 людях, які повідомили про позитивний тест на COVID-19 та описували свої симптоми протягом хвороби у мобільному додатку.

Вчені на основі цих даних не виявили ніяких змін в типі або загальній кількості симптомів у людей з британським штамом коронавірусу.

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Дослідники також змогли вивчити ще одне важливе питання: чи призведе британський штам до повторного інфікування серед людей, які раніше вилікувалися від COVID-19 від попереднього штаму, або серед вакцинованих людей.

Вони визначили, що швидкість повторного зараження будь-якою версією вірусу була низькою, зокрема, в районах, де кількість заражень британським штамом була відносно вищою.

Водночас дослідники підкреслюють, що їхні висновки – не остаточні для британського штаму.

Справді, вони суперечать результатам іншого дослідження, опублікованого в журналі Nature, яке показує, що британський штам пов'язаний з підвищеним ризиком смерті від хвороби в порівнянні з іншими мутаціями.

Ще інша робота, опублікована в British Medical Journal, показала, що у людей віком 30+ ризик смерті від британського штаму на 64% вищий, ніж від інших штамів.

Так чому ж інші дослідження показують більш високі показники важких захворювань і смертності серед людей, інфікованих британським штамом?

Одна з причин, вважає доктор Елені Настула, може бути пов'язана з тим, що у дослідженні брали участь різні популяції.

Її дослідження було зосереджене на людях, які потребували госпіталізації, а, наприклад, дослідження в журналі Nature ґрунтувалося на даних людей, які не зверталися за допомогою в лікарні.

"Вони не обов'язково конфліктують; це просто дослідження, що проводяться в різних умовах", – вважає науковиця.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповідав, що британський штам коронавірусу втричі більш заразний, має короткий інкубаційний період (1-3 дні) характеризується високою смертністю.

Відомо, що британський штам COVID-19 циркулював в Україні ще взимку.

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