Вплив вакцин на COVID-19 та щеплення під час хвороби. 6 популярних питань про вакцинацію від ЦГЗ

Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

При цьому у відомстві зазначають, що зараз багато людей з пересторогою ставляться до щеплень через пандемію коронавірусної хвороби.

Тому у ЦГЗ підготували відповіді на найпопулярніші запитання стосовно щеплень, щоб пояснити, як правильно викцинуватися під час поширення COVID-19.

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Чи безпечно прищеплювати дітей під час пандемії COVID-19?

Так.

Потенційний контакт з інфекційним захворюванням не є протипоказанням для планової імунізації.

Відповідно, пандемія COVID-19 не створює які-небудь специфічні ризики, пов'язані з вакцинацією.

Сесії планової імунізації слід продовжувати наскільки це можливо, а також, настільки дозволяють заходи щодо відповіді на COVID-19. Проте, необхідно забезпечити дотримання стандартних заходів інфекційного контролю для того, щоб максимально знизити ризик передачі COVID - 19 серед співробітників і відвідувачів установ.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує проводити планову вакцинацію відповідно до календаря щеплень навіть під час пандемії COVID-19.

Особливо важливою є вакцинація дітей, які повинні отримати усі вакцини, передбачені календарем щеплень при народженні та в перші два роки життя.

Якщо будь-які послуги імунізації були припинені, їх необхідно відновити якомога швидше і запропонувати надолуження щеплень.

Чи підвищує вакцинація ризик інфікування або розвитку захворювання COVID-19 у дитини?

Ні.

Немає доказів того, що вакцинація підвищує ризик інфікування дитини COVID-19 або впливає на перебіг захворювання.

Вакцинація проти одного захворювання не послаблює імунну відповідь людини на інше захворювання.

Більш того, планова вакцинація дітей під час пандемії COVID-19 захистить їх від захворювань, яким запобігають за допомогою вакцинації.

Дотримання належних заходів інфекційного контролю під час сесій імунізації дозволить звести до мінімуму потенційний ризик зараження дітей COVID-19.

Чи безпечно вакцинувати дитину під час інкубаційного періоду COVID-19?

Так.

Вакцинація не створює ризики для людини, яка була в контакті з інфекційним хворим чи знаходиться в інкубаційному періоді.

Це означає, що вакцинація не вплине на перебіг захворювання COVID-19 у дитини, яка могла бути інфікована, але не мала симптомів захворювання в момент вакцинації або у дитини, яка могла бути інфікована COVID-19 незабаром після вакцинації.

Потенційне інфікування дитини COVID-19 також не вплине на безпеку або ефективність проведеної вакцинації.

Вакцинація проти одного захворювання не послабляє імунну відповідь людини на інше захворювання.

Чи є зараження COVID-19 протипоказанням до вакцинації?

Хоча легкі симптоми захворювання: лихоманка та або кашель, які можуть спостерігатися також під час COVID-19, не є обов'язковим протипоказанням до вакцинації, надзвичайно важливим є те, щоб кожен, у кого тест на COVID-19 виявився позитивним, залишався ізольованим відповідно до національних рекомендацій.

Це потрібно для того, щоб не допустити зараження інших і подальшого поширення вірусу SARS-CoV-2.

Нам сказали, що через COVID-19 слід залишатися вдома якомога більше. Чи слід відкласти щеплення моїй дитині до закінчення пандемії?

Ні.

Важливо продовжувати своєчасно вакцинувати вашу дитину, наскільки це можливо, навіть під час пандемії COVID-19.

Органи охорони здоров'я роблять все можливе, щоб служби імунізації продовжували працювати, оскільки імунізація є важливою частиною системи громадського здоров'я.

Крім того, максимально здоровий початок життя є невід'ємним правом вашої дитини.

У спільнотах, де введено фізичне дистанціювання, органи охорони здоров'я вживають заходів для зведення до мінімуму ризику передачі COVID-19 під час сесій імунізації, наприклад, шляхом скорочення часу очікування та виділення окремих зон в установі.

З огляду на необхідність, послуги імунізації можуть бути тимчасово припинені; в таких випадках надолуження імунізації буде запропоноване, як тільки установа повернеться до нормального функціонування

Чи здатні вакцини для планової імунізації захистити мою дитину або мене від зараження COVID-19?

На даний час немає доказів того, що вакцинація проти інших захворювань, таких як поліомієліт або туберкульоз, може запобігти зараженню COVID-19 або знизити тяжкість симптомів захворювання.

Переконавшись в тому, що ви і ваша дитина отримали всі планові щеплення, ви зможете захистити себе і свою дитину від інших інфекційних захворювань.

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