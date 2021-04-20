Степанов розповів, коли в Україні покращиться ситуація з вакцинами проти COVID-19

Згідно з підписаними та оплаченими контрактами, Україна повинна була отримати 9 млн доз різних вакцин проти COVID-19 станом на квітень.

Та поки що з цієї кількості в Україну доставили 715 тисяч доз препаратів Covishield (AstraZeneca) і CoronaVac, а також 117 тисяч доз Pfizer за ініціативою COVAX.

Утім, міністр охорони здоров’я Максим Степанов сподівається, що ситуація з поставками вакцин проти COVID-19 вирішиться найближчим часом – у травні.

Про це він розповів під час брифінгу 20 квітня.

"Я впевнений, що ця ситуація найближчим часом має вирішитися, і ми почнемо отримувати ті дози вакцин, за які ми проплатили кошти, які по праву вже належать нам для того, щоб якомога швидше зробити щеплення українцям.

Ми думаємо, що ситуація покращиться вже в травні цього року", – сказав Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Міністр розповів, що найближчим часом Україна очікує 1,5 млн доз вакцини Covishield (AstraZeneca) від Інституту сироватки крові Індії та 1,7 доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac.

"Окрім того, ми очікуємо на перші поставки вакцин від компанії Pfizer, а також поставки за ініціативою COVAX", – додав Степанов.

Міністр назвав процес вакцинації "майже провальним по всьому світу".

Однією з причин він вважає заборону експорту препаратів від країн, на території яких знаходиться виробництво.

"Країни, на території яких знаходиться виробництво, просто забороняють експорт. Їм просто наплювати, в кого і які контракти підписані. Вони захищають громадян своєї країни і не готові віддавати вакцини в інші країни", – сказав Степанов.

Нагадаємо, наразі в Україні використовують три вакцини проти COVID-19: Covishield (AstraZeneca), CoronaVac та Pfizer.

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