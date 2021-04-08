Які побічні ефекти відчули українці після щеплення проти COVID-19. Дані МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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8 квітня 2021

В Україні від початку вакцинації проти коронавірусної хвороби зафіксували 816 повідомлень про побічні реакції. 

Загалом у період з 24 лютого по 4 квітня було проведено понад 291 тисячу вакцинацій. 

Наразі відсоток побічних реакцій від загальної кількості щеплень складає 0,28%.

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Дані повідомили у Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я. 

Варто зазначити, що усі пацієнти отримали щеплення препаратом Covishield (AstraZeneca). 

Серед побічних реакцій, які виявили у пацієнтів, 99,1% були несерйозними. 

Близько 95% випадків побічних ефектів були передбаченими, тобто попередньо такі реакції були зазначені в інструкції для медичного застосування.

Найчастіше випадки побічних реакцій після вакцинації спостерігалися у людей віком 31-45 років

При цьому побічні реакції після щеплення частіше спостерігалися у жінок (68%), ніж у чоловіків (24,5%)

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Понад 7% пацієнтів, які відчули побічні ефекти після щеплення, не зазначили своїх гендерних даних. 

Як побічні ефекти зафіксували після вакцинації 

Загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%):

  • підвищення температури;
  • втомлюваність;
  • загальна слабкість;
  • лихоманка;
  • озноб;
  • грипоподібний стан;
  • почервоніння та біль;
  • ущільнення;
  • набряк руки;
  • інфільтрація;
  • оніміння у місці введення. 

Розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%):

  • міалгія;
  • артралгія.

Невралгічні розлади (11,7%):

  • головний біль; 
  • сонливість або безсоння;
  • тремор верхніх кінцівок;
  • парестезії;
  • запаморочення;
  • втрата орієнтації;
  • втрата свідомості;
  • оніміння язика. 

Шлунково кишкові розлади (3,21%):

  • блювання;
  • діарея;
  • біль у животі;
  • спотворення смаку;
  • присмак металу.

Імунні розлади та розлади з боку шкіри (1,6%):

  • набряк гортані;
  • нежить;
  • першіння у горлі;
  • кропив'янка;
  • свербіж;
  • алергічний висип;
  • почервоніння обличчя. 

Пітливість та інші розлади (1,2%)

 

У МОЗ зазначають, що співвідношення користь/ризик стосовно вакцинації наразі залишається позитивним. 

У порівняні з попередніми показниками, відсоток виникнення побічних реакцій знизився з 0,35% до 0,28%. 

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