Які побічні ефекти відчули українці після щеплення проти COVID-19. Дані МОЗ

В Україні від початку вакцинації проти коронавірусної хвороби зафіксували 816 повідомлень про побічні реакції.

Загалом у період з 24 лютого по 4 квітня було проведено понад 291 тисячу вакцинацій.

Наразі відсоток побічних реакцій від загальної кількості щеплень складає 0,28%.

Дані повідомили у Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я.

Варто зазначити, що усі пацієнти отримали щеплення препаратом Covishield (AstraZeneca).

Серед побічних реакцій, які виявили у пацієнтів, 99,1% були несерйозними.

Близько 95% випадків побічних ефектів були передбаченими, тобто попередньо такі реакції були зазначені в інструкції для медичного застосування.

Найчастіше випадки побічних реакцій після вакцинації спостерігалися у людей віком 31-45 років.

При цьому побічні реакції після щеплення частіше спостерігалися у жінок (68%), ніж у чоловіків (24,5%).

Понад 7% пацієнтів, які відчули побічні ефекти після щеплення, не зазначили своїх гендерних даних.

Як побічні ефекти зафіксували після вакцинації

Загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%):

підвищення температури;

втомлюваність;

загальна слабкість;

лихоманка;

озноб;

грипоподібний стан;

почервоніння та біль;

ущільнення;

набряк руки;

інфільтрація;

оніміння у місці введення.

Розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%):

міалгія;

артралгія.

Невралгічні розлади (11,7%):

головний біль;

сонливість або безсоння ;

тремор верхніх кінцівок;

парестезії;

запаморочення;

втрата орієнтації;

втрата свідомості;

оніміння язика.

Шлунково кишкові розлади (3,21%):

блювання;

діарея;

біль у животі;

спотворення смаку;

присмак металу.

Імунні розлади та розлади з боку шкіри (1,6%):

набряк гортані;

нежить;

першіння у горлі;

кропив'янка;

свербіж;

алергічний висип;

почервоніння обличчя.

Пітливість та інші розлади (1,2%)

У МОЗ зазначають, що співвідношення користь/ризик стосовно вакцинації наразі залишається позитивним.

У порівняні з попередніми показниками, відсоток виникнення побічних реакцій знизився з 0,35% до 0,28%.

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