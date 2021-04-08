Які побічні ефекти відчули українці після щеплення проти COVID-19. Дані МОЗ

В Україні від початку вакцинації проти коронавірусної хвороби зафіксували 816 повідомлень про побічні реакції.
Загалом у період з 24 лютого по 4 квітня було проведено понад 291 тисячу вакцинацій.
Наразі відсоток побічних реакцій від загальної кількості щеплень складає 0,28%.
Дані повідомили у Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я.
Варто зазначити, що усі пацієнти отримали щеплення препаратом Covishield (AstraZeneca).
Серед побічних реакцій, які виявили у пацієнтів, 99,1% були несерйозними.
Близько 95% випадків побічних ефектів були передбаченими, тобто попередньо такі реакції були зазначені в інструкції для медичного застосування.
Найчастіше випадки побічних реакцій після вакцинації спостерігалися у людей віком 31-45 років.
При цьому побічні реакції після щеплення частіше спостерігалися у жінок (68%), ніж у чоловіків (24,5%).
Понад 7% пацієнтів, які відчули побічні ефекти після щеплення, не зазначили своїх гендерних даних.
Як побічні ефекти зафіксували після вакцинації
Загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%):
- підвищення температури;
- втомлюваність;
- загальна слабкість;
- лихоманка;
- озноб;
- грипоподібний стан;
- почервоніння та біль;
- ущільнення;
- набряк руки;
- інфільтрація;
- оніміння у місці введення.
Розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%):
- міалгія;
- артралгія.
Невралгічні розлади (11,7%):
- головний біль;
- сонливість або безсоння;
- тремор верхніх кінцівок;
- парестезії;
- запаморочення;
- втрата орієнтації;
- втрата свідомості;
- оніміння язика.
Шлунково кишкові розлади (3,21%):
- блювання;
- діарея;
- біль у животі;
- спотворення смаку;
- присмак металу.
Імунні розлади та розлади з боку шкіри (1,6%):
- набряк гортані;
- нежить;
- першіння у горлі;
- кропив'янка;
- свербіж;
- алергічний висип;
- почервоніння обличчя.
Пітливість та інші розлади (1,2%)
У МОЗ зазначають, що співвідношення користь/ризик стосовно вакцинації наразі залишається позитивним.
У порівняні з попередніми показниками, відсоток виникнення побічних реакцій знизився з 0,35% до 0,28%.
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