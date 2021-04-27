Степанов розповів, кого зараз вакцинують препаратом Pfizer

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що щеплення вакциною проти COVID-19 від виробника Pfizer отримують лише ті категорії населення, які передбачені планом вакцинації.

Зокрема, мова йде про пацієнтів та працівників спеціалізованих медичних закладів.

Крім того, вакцину отримають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це очільник МОЗ розповів в ефірі телепрограми "Свобода слова".

За його словами, всі дози вакцини використовуються за призначенням.

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"Щеплення роблять у спеціалізованих закладах – психоневрологічних інтернатах, будинках для людей похилого віку, решті закладів медичного призначення.

Вакцинуємо як людей, які там перебувають, так і медичних та соціальних працівників.

Крім цього, щеплення вакциною Pfizer отримують працівники ДСНС – наші рятувальники.

Жодної вакцинації інших осіб, які не передбачені нашим планом вакцинації, проведено не було", – розповів міністр.

Варто зауважити, що очільник відомства відповідав на запитання народного депутата Олексія Гончаренка щодо розподілу препарату Pfizer.

Зокрема нардеп, посилався на інформацію щодо розподілу вакцин, опубліковану на сайті Ради національної безпеки та оборони.

За його словами, 70% доз препарату, який вже використали, отримали люди з категорії "Інші".

"Велика частина тих людей, які входять в категорію "Інші" – це люди, які перебувають в спеціалізованих закладах та інтернатах", – пояснив Степанов.

Раніше у МОЗ наголошували, що препаратом Pfizer-BioNTech першочергово щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей, а згодом – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Міністерство також внесло зміни до наказу для того, щоб залишками доз вакцини щеплювали лише тих осіб, які визначені першим та другим етапом Національного плану вакцинацій.

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