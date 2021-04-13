У МОЗ оприлюднили склад вакцин проти COVID-19, якими щеплюватимуть українців

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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13 квітня 2021

В Україні вже використовують вакцини проти COVID-19 Covieshield (AstraZeneca) і  CoronaVac та очікують на препарат AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, а також на вакцину від Pfizer.

Про склад цих препаратів повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, що використовувалася для їх розробки", – розповіли у МОЗ. 

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У міністерстві наголошують, що склад вакцини варто знати для того, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення. 

"Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні", – наполягають у МОЗ.

Вакцина від AstraZeneca (торгові назви Covieshield та SK Bio) 

Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить специфічний білок коронавірусу, який і викликає імунну реакцію. 

Вакцина також складається з:

  • L-гістидину або його гідрохлорит моногідрату – амінокислота, яка покращує обмін речовин в організмі; 
  • динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА) – використовується для стабілізації вакцини; 
  • магнію хлориду – також є стабілізатором вакцини; 
  • етанолу – стабілізує активний інгредієнт вакцини;
  • полісорбату 80 – емульгатор, який зв’язує складники вакцини; 
  • натрію хлориду – розчинник, який коригує сольовий баланс вакцини; 
  • сахарози – запобігає замерзанню та стабілізує вакцину; 
  • води для ін'єкцій.

У МОЗ наголосили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

 

Вакцина CoronaVac від Sinovac

Діюча речовина: інактивований коронавірус.

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Вакцина також містить:

  • гідроокис алюмінію – пришвидшує та підсилює дію активного компонента; 
  • гідрофосфати натрію (12-водний та моногідрат) – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла; 
  • хлорид натрію – розчинник, який коригує сольовий баланс вакцини.
 

Вакцина Comirnaty від Pfizer 

Діюча речовина: мРНК – молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

До складу вакцини також входять:

  • ліпідні частинки – вони формують захисний бар’єр для активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини; 
  • фосфоліпід – підсилює дію активного компонента, 
  • дигідрати фосфатів натрію та калію – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла;
  • хлориди натрію та калію – коригують сольовий баланс вакцини; 
  • сахароза запобігає замерзанню та стабілізує вакцину; 
  • вода для ін'єкцій.
 

Нагадаємо, у МОЗ оновили дані про побічні реакції від вакцини Covishield проти COVID-19.

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