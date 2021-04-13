У МОЗ оприлюднили склад вакцин проти COVID-19, якими щеплюватимуть українців

В Україні вже використовують вакцини проти COVID-19 Covieshield (AstraZeneca) і CoronaVac та очікують на препарат AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, а також на вакцину від Pfizer.

Про склад цих препаратів повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, що використовувалася для їх розробки", – розповіли у МОЗ.

У міністерстві наголошують, що склад вакцини варто знати для того, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.

"Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні", – наполягають у МОЗ.

Вакцина від AstraZeneca (торгові назви Covieshield та SK Bio)

Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить специфічний білок коронавірусу, який і викликає імунну реакцію.

Вакцина також складається з:

L-гістидину або його гідрохлорит моногідрату – амінокислота, яка покращує обмін речовин в організмі;

динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА) – використовується для стабілізації вакцини;

магнію хлориду – також є стабілізатором вакцини;

етанолу – стабілізує активний інгредієнт вакцини;

полісорбату 80 – емульгатор, який зв’язує складники вакцини;

натрію хлориду – розчинник, який коригує сольовий баланс вакцини;

сахарози – запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;

води для ін'єкцій.

У МОЗ наголосили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.

Вакцина CoronaVac від Sinovac

Діюча речовина: інактивований коронавірус.

Вакцина також містить:

гідроокис алюмінію – пришвидшує та підсилює дію активного компонента;

гідрофосфати натрію (12-водний та моногідрат) – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла;

хлорид натрію – розчинник, який коригує сольовий баланс вакцини.

Вакцина Comirnaty від Pfizer

Діюча речовина: мРНК – молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

До складу вакцини також входять:

ліпідні частинки – вони формують захисний бар’єр для активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини;

фосфоліпід – підсилює дію активного компонента,

дигідрати фосфатів натрію та калію – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла;

хлориди натрію та калію – коригують сольовий баланс вакцини;

сахароза запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;

вода для ін'єкцій.

Нагадаємо, у МОЗ оновили дані про побічні реакції від вакцини Covishield проти COVID-19.

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