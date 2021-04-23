Ляшко розповів, за яких умов почнуть вакцинувати колективи компаній

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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23 квітня 2021

Станом на 23 квітня, колективи 84 українських компаній уже зареєструвалися на вакцинацію проти COVID-19.

Проте отримати щеплення вони зможуть лише при надходженні в Україну великої кількості препаратів, що дозволить одночасно вакцинувати людей з різних етапів плану вакцинації

Проводити такі щеплення будуть виключно мобільні бригади. 

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Про такий алгоритм дій розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 23 квітня. 

"Вакцинація в Україні продовжується відповідно до дорожньої карти і тих етапів, які нею визначені. 

Водночас реєстрація колективів, яка відбувається, призначена для того, щоб в разі надходження великої кількості доз вакцини, ми оперативно та ефективно використовували всі платформи, передбачені для проведення щеплень. 

Зокрема у нас використовуються пункти щеплення і мобільні бригади", – пояснив Ляшко.

 Фото imagepointfr/Depositphotos

Наразі на вакцинацію очікує понад 10 тисяч працівників різних компаній. 

За словами санітарного лікаря, немає обмежень щодо того, яка це компанія – державна, комунальна чи приватна.

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Санітарний лікар також уточнив, що поки не може назвати препарату, яким будуть проводити щеплення організованим колективам.

"Будуть щеплювати тією вакциною, яку буде найбільш доречно використати в конкретний період на платформі мобільних бригад", – пояснив він.  

За словами заступника міністра, таке рішення не порушує національний план імунізації. 

Оскільки в дорожній карті зазначено, що в країні одночасно можуть тривати кілька етапів вакцинації. 

"Коли ми говоримо про 1, 2 та початок 3 етапу, то ними передбачено вакцинування близько 10 млн осіб. 

Але є люди, які думають, вагаються, не можуть отримати щеплення в конкретний період. 

Щоб вакцина не лежала на складах, а ефективно використовувалась, будуть запрошуватися категорії з інших етапів, або мобільні бригади будуть працювати в організованих колективах", – додав Ляшко. 

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві охорони здоров'я дозволили компаніям, які мають у своєму штаті понад 50 співробітників, записуватись у чергу на щеплення проти коронавірусної хвороби.

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