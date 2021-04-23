Ляшко розповів, за яких умов почнуть вакцинувати колективи компаній

Станом на 23 квітня, колективи 84 українських компаній уже зареєструвалися на вакцинацію проти COVID-19.
Проте отримати щеплення вони зможуть лише при надходженні в Україну великої кількості препаратів, що дозволить одночасно вакцинувати людей з різних етапів плану вакцинації.
Проводити такі щеплення будуть виключно мобільні бригади.
Про такий алгоритм дій розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 23 квітня.
"Вакцинація в Україні продовжується відповідно до дорожньої карти і тих етапів, які нею визначені.
Водночас реєстрація колективів, яка відбувається, призначена для того, щоб в разі надходження великої кількості доз вакцини, ми оперативно та ефективно використовували всі платформи, передбачені для проведення щеплень.
Зокрема у нас використовуються пункти щеплення і мобільні бригади", – пояснив Ляшко.
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Наразі на вакцинацію очікує понад 10 тисяч працівників різних компаній.
За словами санітарного лікаря, немає обмежень щодо того, яка це компанія – державна, комунальна чи приватна.
Санітарний лікар також уточнив, що поки не може назвати препарату, яким будуть проводити щеплення організованим колективам.
"Будуть щеплювати тією вакциною, яку буде найбільш доречно використати в конкретний період на платформі мобільних бригад", – пояснив він.
За словами заступника міністра, таке рішення не порушує національний план імунізації.
Оскільки в дорожній карті зазначено, що в країні одночасно можуть тривати кілька етапів вакцинації.
"Коли ми говоримо про 1, 2 та початок 3 етапу, то ними передбачено вакцинування близько 10 млн осіб.
Але є люди, які думають, вагаються, не можуть отримати щеплення в конкретний період.
Щоб вакцина не лежала на складах, а ефективно використовувалась, будуть запрошуватися категорії з інших етапів, або мобільні бригади будуть працювати в організованих колективах", – додав Ляшко.
Нагадаємо, що раніше у Міністерстві охорони здоров'я дозволили компаніям, які мають у своєму штаті понад 50 співробітників, записуватись у чергу на щеплення проти коронавірусної хвороби.
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