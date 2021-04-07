В Україні стабілізується ситуація з епідемією COVID-19 – Академія наук

Нинішня хвиля епідемії COVID-19 в Україні виходить на плато і темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, що показує офіційна статистика.

Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України.

"Протягом останнього тижня продовжувалося зростання показників епідемічної динаміки, оновилися рекорди реєстрації нових і летальних випадків.

Разом з тим, темпи поширення зменшуються вже протягом двох тижнів. Зростає частка давніх випадків у щоденно оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, що випливають з офіційної статистики", – йдеться в прогнозі.

Про це може свідчити те, що кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає і навіть почала зменшуватися.

Фото: Messershmitt/Depositphotos

"Ймовірно, що Україна зараз перебуває на початку фази плато, що є дуже непевним станом і може тривати кілька тижнів (за досвідом подолання осінньої хвилі)", – йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, державний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що в Україні наразі триває друга хвиля COVID-19.

Згідно з обчисленнями, середня кількість нових випадків COVID-19 становитиме 16,2-18,7 тис. протягом 7–13 квітня та 16,4 тис. протягом 14–20 квітня.

Водночас летальність від COVID-19 в Україні зростає в останні 3-4 тижні, але все ще залишається у діапазоні 2,2-2,5%.

Нагадаємо, результати моделювання Київської школи економіки показують, що у першій половині 2021 року від COVID-19 може померти від 20 до 55 тисяч людей.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".