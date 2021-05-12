Вчені дослідили, чи пошкоджує вакцина проти COVID-19 плаценту у вагітних

Дослідження плаценти пацієнток, які отримали вакцину проти COVID-19 під час вагітності, не виявило жодних доказів негативного впливу на цей орган.

Йдеться про вакцини Moderna та Pfizer. Більшість жінок отримали щеплення протягом третього триместру.

Дослідження опублікували в журналі Obstetrics & Gynecology, пише MedicalXpress.

Реклама:

"Плацента схожа на чорний ящик в літаку. Якщо щось не так з вагітністю, ми зазвичай бачимо зміни в плаценті, які можуть допомогти нам з'ясувати, що сталося.

Наскільки ми можемо судити, вакцина проти COVID-19 не пошкоджує плаценту", – сказав доктор Джеффрі Голдштейн, один із авторів дослідження.

Вчені зібрали плаценту у 84 вакцинованих і в 116 невакцинованих пацієнток.

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

Автори зазначили, що це перша робота, де вивчають вплив вакцини проти COVID-19 на плаценту.

"Наша команда сподівається, що ці дані можуть знизити побоювання щодо ризику вакцини для вагітних", – сказала співавторка дослідження доктор Емілі Міллер.

Водночас раніше дослідники виявили, що плаценти жінок, у яких був COVID-19 під час вагітності, мали ознаки травми – порушений кровотік між матір’ю і дитиною.

Реклама:

За словами Міллер, вагітні пацієнтки, які хочуть вакцинуватися, щоб уникнути зараження хворобою, повинні відчувати себе в безпеці.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що вагітним жінкам, які заразилися COVID-19, не загрожує підвищений ризик викидня, мертвонародження або народження дитини з низькою масою тіла.

Водночас в інфікованих коронавірусом вагітних існує вища ймовірність передчасних пологів.

У Всесвітній організації охорони здоров’я надали рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 вагітним.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".