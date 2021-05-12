Вчені дослідили, чи пошкоджує вакцина проти COVID-19 плаценту у вагітних

Дослідження плаценти пацієнток, які отримали вакцину проти COVID-19 під час вагітності, не виявило жодних доказів негативного вплину на цей орган.
Йдеться про вакцини Moderna та Pfizer. Більшість жінок отримали щеплення протягом третього триместру.
Дослідження опублікували в журналі Obstetrics & Gynecology, пише MedicalXpress.
"Плацента схожа на чорний ящик в літаку. Якщо щось не так з вагітністю, ми зазвичай бачимо зміни в плаценті, які можуть допомогти нам з'ясувати, що сталося.
Наскільки ми можемо судити, вакцина проти COVID-19 не пошкоджує плаценту", – сказав доктор Джеффрі Голдштейн, один із авторів дослідження.
Вчені зібрали плаценту у 84 вакцинованих і в 116 невакцинованих пацієнток.
|Фото: AndreyPopov/Depositphotos
Автори зазначили, що це перша робота, де вивчають вплив вакцини проти COVID-19 на плаценту.
"Наша команда сподівається, що ці дані можуть знизити побоювання щодо ризику вакцини для вагітних", – сказала співавторка дослідження доктор Емілі Міллер.
Водночас раніше дослідники виявили, що плаценти жінок, у яких був COVID-19 під час вагітності, мали ознаки травми – порушений кровотік між матір’ю і дитиною.
За словами Міллер, вагітні пацієнтки, які хочуть вакцинуватися, щоб уникнути зараження хворобою, повинні відчувати себе в безпеці.
Нагадаємо, вчені з’ясували, що вагітним жінкам, які заразилися COVID-19, не загрожує підвищений ризик викидня, мертвонародження або народження дитини з низькою масою тіла.
Водночас в інфікованих коронавірусом вагітних існує вища ймовірність передчасних пологів.
У Всесвітній організації охорони здоров’я надали рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 вагітним.
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