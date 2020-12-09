Врятувати два життя. Як лікують вагітних з COVID-19, розповідає анестезіолог

25 березня в Білій Церкві народилося перше в Україні немовля від жінки з підверженною коронавірусною хворобою.

З 1 квітня головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу оголосив про визначення окремих медзакладів, які прийматимуть вагітних з коронавірусом та підозрою у кожній області.

Станом на грудень, за даними Національної служби здоров’я України, таких установ, куди можуть звернутися вагітні жінки зі симптомами є 258, на практиці в обласних центрах по одній-дві профільні лікарні.

Про те, в чому складність лікування коронавірусної інфекції у вагітних, які можливі причини ускладнень та про історії з лікарської практики "Українська правда. Життя" розпитала у лікаря-анестезіолога Юрія Мрочка.

Юрій Мрочка, лікар-анестезіолог

Лікар очолює відділення екстрагенітальної патології у Пологовому будинку №1 міста Львова, яке відкрили у вересні спеціально для вагітних з коронавірусом та підозрою.

Це єдиний заклад на все місто і область такого типу.

Далі пряма мова лікаря.

Ризики коронавірусної хвороби для вагітних

Коронавірус – це страшне зло і при ньому погіршується перебіг вагітності, насамперед для стану матері, через що страждає плід.

Симптоматика у вагітних жінок є різною – хтось має втрату нюху, температуру, бактеріальну флору, пневмонію, хтось ні. І це індивідуальний досвід кожної пацієнтки.

До кінця ще невідомо, як коронавірус впливає на організм, але, за лабораторними обстеженнями ми відмічаємо погіршення саме в коагуляційних властивостях – згортанні крові.

Збільшується ризик тромбування, а це впливає на розвиток, кровопостачання і дихання плоду.

При коронавірусі погіршується перебіг вагітності.

Титульна світлина і ця nicoletaionescu/Depositphotos

Розвиток дитини відбувається через пуповину і плаценту, там є дрібненькі судини, які можуть тромбуватися. При порушенні згортання крові є ризик завмирання плоду. Тому своєчасність надання допомоги пацієнтам препаратами для розрідження крові допомагає уникнути ускладнень.

Є таке поняття як цитокіновий шторм, який виникає на 7-10 добу у пацієнтів з пневмонією і коронавірусом – це критична доба.

Особливо небезпечною вона є для вагітних – якщо термін вагітності більше 30 тижнів, матка підтискає легені та діафрагму, а плюс пневмонія. Вимушене положення тіла – положення на животі – пацієнтка не може прийняти, бо є вагітна матка і живіт більший за розміром.

Супутні патології звичайно впливають на перебіг коронавірусу у вагітних. Якщо є гіпертонічна хвороба, проблеми з імунною системою, щитовидною залозою, цукровий діабет, то перебіг захворювання гірший і складніший у лікуванні.

Аутоімунні тиреоїдити та інші проблеми щитовидної залози є найбільш небезпечними, оскільки пацієнтки і так приймають гормональну терапію.

Вік жінок, які до нас поступають, різний – від 17 років до 41. Коронавірус не перебирає.

За хворими ми спостерігаємо 24 години на добу 7 днів на тиждень – за їхнім станом, сатурацією, клінічним станом та перебігом, лабораторними показниками, які є дуже важливими.

Щоб вчасно під’єднати антибіотикотерапію і водночас даремно її не використовувати. Обов’язково має бути лабораторно підтверджено, що справді є бактерія, яку потрібно почати лікувати антибіотиками.

Дуже важливо оперативно звертатися до лікарів, а не приїжджати із запущеними випадками чи з розвитком бактеріальної флори, оскільки перебіг надання допомоги ускладнюється.

Комп’ютерна томографія та рентген

Коли пацієнти приїжджають з розладами дихання, дихальною недостатністю, то вони вже є в групі ризику і ми їх не відправляємо на комп’ютерну томографію, щоб не було порушення дихальної функції.

Якщо є незначні зміни і ми чуємо аускультативно ускладнення або жорстке дихання в якомусь з відділів легень, тоді рекомендуємо зробити ще рентген, тому що тільки по рентгенівському знімку чи результату КТ ми можемо поставити діагноз пневмонія.

Коли пацієнтка, наприклад, поступає з явною клінікою бактеріальної флори і аускультативно ми чуємо зміни в диханні, то вже не обов’язково робити рентген чи КТ. Щодо останньої, ми маємо можливість на місці робити ультразвук легень.

Пологи

Зі 100 пацієнток у кожної пологи індивідуальні, тут немає рутини. Є пацієнтки, які народжують навіть з дихальними розладами та пневмоніями. Для кожної ми визначаємо метод розв’язання.

Якщо є дихальна недостатність – ніхто в звичайні фізіологічні пологи пускати не буде, бо може бути ускладнення. Ми аналізуємо чи витримає породілля потужний період.

Абсолютно всіх жінок, якщо звичайно немає протипоказань, ми знеболюємо епідуральною анестезією, щоб уникнути навантаження на дихальну систему. Тому що біль – це стрес, стрес – це адреналін, адреналін – це спазм судин. А судини і кровоносна система у хворих з коронавірусом є і так навантажені через згущення крові.

Якщо є рубець на матці, попередній кесарів розтин, та гостре порушення дихання в матері, то робимо кесарський розтин.

Тест на коронавірус беремо і в мами, і дитини відразу після народження. Бувають випадки, коли у новонародженого підтверджують COVID-19.

Якщо новонароджена дитина є стабільна, в терміні доношеності, немає ніяких супутніх захворювань чи розладів, то залишаємо її з мамою. Пацієнтка з COVID-19 може бути з дитиною та годувати її, якщо стан здоров’я дозволяє.

Досвід ведення пацієнток

Нам часто телефонують з міста та районів області сімейні лікарі чи з жіночої консультації і кажуть, що є підозра, що у вагітної коронавірус і ускладнення. Ми просимо, щоб негайно везли жінку до нас, щоб встигнути надати допомогу.

Ми готові допомогти, але коли це все робиться вчасно, тоді легший перебіг хвороби і простіше лікування. Є більше шансів без ускладнень виздоровіти.

Самолікування вдома можливе до того часу, поки немає погіршення, опісля подальше лікування має відбуватися тільки в стаціонарі.

Коли пацієнтки видзвонюють протягом 5 днів, що вони хворі, але не хочуть їхати в лікарню, а потім їх привозять в критичному стані, тоді вже складно надати допомогу адекватно. Тоді ми змушені збільшувати антибактеріальну, гормональну та антикоагулянтну терапію.

Фото yupiramos/Depositphotos

Хворі бувають дуже складними. Наприклад, у нас лежала жінка, яка 4 доби знаходилася на інвазивній ШВЛ, на 28 тижні вагітності змушені були екстрено кесарити.

Була пацієнтка, яка дочекалася симптомів. Так робити не потрібно, бо в будь-який момент може стати гірше. Жінка лікувалась вдома два тижні – приїхала з дихальними розладами – з частотою дихання більше 30, сатурацією менше 95, шумом в легенях та двосторонньою пневмонією до 40% ураження. Ми лікували її 21 добу.

Був випадок, коли жінка до нас приїхала каже "Я щось кашляю". Ми їй сатурацію поміряли, взяли аналізи, а там лейкоцитоз. Послухали аускультативно, а вже є зміни в легенях. Лабораторно побачили, що є бактеріальна флора. Порекомендували зробити КТ, виявилося, що є правобічна пневмонія.

Жінка каже: – А можна я додому з’їжджу і завтра прийду до вас?

– Ні, у вас явна пневмонія, додому не відпускаю, рекомендую, щоб чоловік приїхав і привіз вам речі.

Жінка плакала, бо було страшно. Здала ПЛР – підтвердився коронавірус. Лікування було ускладнене.

Вплив лікування матері на новонароджених

Звичайно, що все, що вводиться в кров матері, потрапляє до плоду в цьому і полягає небезпека. Але без адекватної допомоги матері в критичній ситуації, ми можемо втратити два життя.

І, я вважаю, що тут є дві сторони – добра і погана, користь і ризик. Ми вибираємо користь для жінки, яка потребує допомоги.

За спостереженнями, окрім можливого позитивного ПЛРу в немовляти, інших відхилень у дітей не спостерігалося.

Ми не знаємо як буде далі, як це проявиться в майбутньому. Аналізувати реальний влив, думаю, зможемо через 3-5 років.

Виписка з лікарні

Якщо хвора вагітна виздоровіла від коронавірусу, не потребує оксигенотерапії, але ще має бути на підтримці, ми переводимо її у інше відділення нашої лікарні, де вона вже може бути разом з родичами, її можна провідувати, на відміну від "ковідного" відділення.

Якщо у жінки приймали фізіологічні пологи, за наказом МОЗу, ми на 3-тю добу опісля переводимо її в обласну лікарню, якщо кесарів розтин – на 5-ту добу.

Якщо пацієнтка пише відмову від госпіталізації в інший профільний стаціонар і в жінки не наростає явище дихальної недостатності, все йде з позитивною динамікою, ми доліковуємо тут.

І, якщо протягом декількох днів не піднімається температура тіла, немає клінічної симптоматики, бактеріальної флори, бактеріальної пневмонії і жінка клінічно здорова, ми можемо її навіть відпустити додому. Не обов’язково повторювати ПЛР-тест.

Історії жінок, які під час вагітності перехворіли коронавірусом

За даними Королівського коледжу акушерів і гінекологів Великої Британії (RCOG) вагітні за всіма ознаками не є більш сприйнятливими до наслідків зараження COVID-19 порівняно із загальною популяцією.

У фейсбучних групах для вагітних в більшості діляться легким перебігом хвороби.

Руслана зі Львова: "Перехворіла на 26 тижні вагітності, без ускладнення, пропав запах та смак, була інколи сильна слабість. З ліків тільки вітаміни та мукалтин лікар приписала, багато рідини вживати".

Аліна з Житомирської області: "Хворіла на 31 тижні. Слабкість, кашель, нежить. Три дні була невисока температура (+38), то пила парацетамол. Ну і більше тижня не відчувала смаку і запаху, та й зараз ще повністю не відчуваю, хоча пройшов вже місяць".

Проте є і складніші випадки, які потребували госпіталізації.

Мар’яна з Івано-Франківська: "Хворіла на 27 тижні. Була температура 37,1-37,8....пропав смак і нюх, боліло все тіло, горло, голова, не було сил, страшно потіла і дуже сонливість була.

Три дні лікувалась вдома на четвертий пішла в лікарню під нагляд лікарів де і встановили, що в мене ковід... перший тест нічого не показав (кров з пальця) другий тест показав позитивний результат (мазки брали) тести безплатно для вагітних…

Слава Богу, що в мене була легка форма обійшлася ібупрофеном 200 (коли піднялась температура на ніч), 3 дні під наглядом лікарів і додому відправили! Смак і нюх вернулись десь через два тижні! Той період був дуже важкий!".

Даша з Черкаської області: "Я захворіла на 33-34 тиждень вагітності, тест підтвердив, що в мене коронавірус. Симптоми: дуже ламало все тіло, важко було ходити, задишка була, температура 3 дні була висока до 39,4. Мене ніхто не хотів брати до лікарні, тому лікувалась вдома. Чаї мед, лимон, імбир, фрукти, з препаратів що я приймала, щоб збити температуру це був парацетамол. Перед тим як я ще не знала про те, що я хвора саме на ковід, пішла до сімейного лікаря із головним болем, надіялась і переживала що мене положать на збереження. Приїхавши оформлятись у гінекологічне відділення, щоб бути на збереженні, по телефону головна лікарка сказала, що поки немає результату теста на ковід, мене брати не будуть. Слова лікарки: "Я не знаю чи в неї ГРВІ чи ковід, а якщо вона тут позаражає мені всіх хто тут на збереженні лежить". Я вдома, до того поки не прийшов результат, ці 3 дні просто не знала куди себе діти".

Поради для вагітних

🤰 Усі консультації, які не потребують тестувань та УЗД, мають проводитись дистанційно – відео або телефонні консультації.

🤰 Якщо у вас планове обов’язкове обстеження, яке недоцільно відтерміновувати, узгодьте години прийому заздалегідь, задля уникнення контакту з іншими відвідувачами у жіночій консультації.

🤰 Відчуваєте симптоми, що можуть свідчити про COVID-19 – одразу повідомте сімейного лікаря, а також акушера-гінеколога, який за вами спостерігає.

🤰 Якщо у вас легкий перебіг коронавірусу, відсутня пологова діяльність та акушерська патологія – самоізолюйтеся, контролюйте температуру тіла і щодня інформуйте лікаря.

🤰 Зробіть щеплення від грипу.

Якщо у вас коронавірус при грудному вигодуванні необхідно дотримуватися запобіжних заходів:

мити руки перед контактом із дитиною;

намагатись уникати кашлю або чхання на дитину під час годування;

використовувати засоби індивідуального захисту під час годування грудьми;

за потреби звернутися до іншої особи, щоб попросити її годувати немовля зцідженим молоком;

для жінок, які годують дітей за допомогою пляшки з молочною сумішшю або зцідженим молоком, рекомендується суворо дотримуватися правил стерилізації.

Тетяна Пляцок, спеціально для УП.Життя

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