На всіх станціях київського метро розмістили дефібрилятори для вільного доступу

У Києві на всіх 52 станціях метро розмістили автоматичні дефібрилятори у пасажирських зонах, повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".
Раніше прилади знаходилися у касах підземки. Тепер їх перемістили на платформи та касові зали.
Метрополітен раніше відмовлявся розміщувати їх у пасажирських зонах, аргументуючи тим, що піклується про цілісність дефібриляторів. Проте рішення переглянули.
"Чому це так важливо? Бо саме цей пристрій є єдиним порятунком у разі фібриляції серця на фоні інфаркту міокарда.
За кордоном, наприклад, на кожному поверсі можна бачити декілька дефібриляторів. В нас найчастіше він десь захований.
Але фібриляція це не той випадок, коли ви в стані 15 хвилин бігати і знову шукати той клятий "ключ". Чи "відповідального", – пояснює важливість доступності дефібриляторів Іванка Небор, лікарка на дослідницькій позиції в США.
|Як виглядає дефібрилятор у метро
Нагадаємо, у столичному метрополітені у березні вперше за допомогою дефібрилятора врятували життя 56-річного чоловіка.
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