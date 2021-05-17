25% українців вважають, що перехворіли на COVID-19. Опитування

25% українців переконані, що хворіли на коронавірус, а 69% – що ні. Ще 6% людей цього не знають.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року.

Кількість людей, які думають, що хворіли на COVID-19, порівняно із січнем, збільшилася із 16% до 25%.

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64% людей, які хворіли на COVID-19, зверталися за допомогою до лікарів державних медзакладів. 36% – не зверталися.

З тих, хто отримав консультацію чи лікування, 52% оцінили послуги на добре та відмінно, 26% – на задовільно, 22% – на погано та жахливо.

Результати опитування

Половина опитаних швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, аніж захворіти.

Третину навпаки більше лякає COVID-19, ніж фінансові труднощі.

Ще 15% українців кажуть, що нічого не бояться. З листопада минулого року кількість таких респондентів збільшилася майже удвічі.

Опитування провели серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Всього у форматі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Нагадаємо, попереднє опитування показало, що кількість випадків COVID-19 в Україні мінімум удвічі вища за офіційну.

Статистика свідчить, що станом на 17 травня в Україні на COVID-19 хворіло більше 2 млн людей.

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