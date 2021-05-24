COVID-19 у молодих людей збільшує ризик інших захворювань. Дослідження

Молоді люди після COVID-19 мають підвищений ризик розвитку нових захворювань, свідчить дослідження, яке опублікували в журналі BMJ, пише Medical News Today.

Дослідники вивчили дані 193 тис. людей з підтвердженим COVID-19 в період з 1 січня по 31 жовтня 2020 року.

Вік учасників дослідження становив 18-65 років.

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Вчені перевірили, у скількох з них було діагностовано нове захворювання протягом 6 місяців після постгострої фази, яку вони визначили як період, що починається через 3 тижні після встановленого діагнозу COVID-19.

Після збору цих даних автори дослідження порівняли їх з даними з інших груп, які були госпіталізовані.

Дослідники виявили, що у 14% учасників з COVID-19 розвинулося принаймні одне нове захворювання, яке потребувало лікування після гострої фази COVID-19.

"Підвищений ризик конкретних клінічних наслідків після гострої інфекції спостерігався в низці систем органів. Зокрема, у пацієнтів були серцево-судинні, неврологічні, ниркові, респіраторні і психічні ускладнення", – повідомляють автори дослідження.

Ризик розвитку нового захворювання був на 5% вищий у цій групі в порівнянні з контрольною, у якої не було діагностовано COVID-19.

Підвищена ймовірність виникнення нового захворювання після інфекції COVID-19 не обмежувалася літніми людьми або людьми з уже існуючими захворюваннями.

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У багатьох молодих людей, зокрема, у тих, у кого в минулому не було проблем зі здоров'ям, розвинулася нова хвороба після зараження COVID-19.

Вчені визнають, що дослідження має деякі недоліки, зокрема, в аналіз не включений ризик смерті через обмеженість бази даних.

Також дослідники зазначають, що, можливо, неправильно класифікували деяких учасників – хоча учасники контрольної групи не мали діагнозу COVID-19, у деяких людей хвороба могла не діагностуватися, що могло спотворити дані.

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