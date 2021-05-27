Вчені розповіли про ймовірну причину тромбозів після щеплень проти COVID-19 та як їх уникнути

Німецькі вчені вважають, що з'ясували причину утворення тромбів, пов'язаних з вакцинами проти коронавірусної хвороби виробників AstraZeneca і Johnson&Johnson.

На думку науковців, такої реакції можна уникнути, якщо внести у препарат певні генетичні корективи.

Професор Університету Гете Рольф Маршалек, який досліджує ускладнення після вакцинації, розповів, що вони можуть бути пов'язані з аденовірусними векторами.

Обидві вакцини використовують їх для доставлення генетичного матеріалу вірусу в організм, пишуть у Financial Times.

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У дослідженні науковців, яке ще не було рецензоване, йдеться про те, що спайковий білок вірусу потрапляє всередину ядра клітини.

Тоді певні частини спайкового білка розщеплюються, створюючи мутантні версії, які не можуть потрапити до клітинної мембрани, де відбувається процес імунізації.

Згідно з теорією вченого, мутантні білки секретуються клітинами в організм, викликаючи утворення тромбів.

Такі випадки трапляються один раз на 100 тисяч людей.

При цьому мРНК-вакцини, розроблені Pfizer/BioNTech і Moderna, доставляють генетичний матеріал шипа в клітинну рідину і не проникають в ядро.

Науковець вважає, що уникнути такого ускладнення можна, якщо розробники вакцини змінять послідовність гена, що кодує шиповий білок, щоб запобігти його розщепленню.

За словами науковця, компанія J&J вже зв'язалася з їхньою лабораторією з проханням дати рекомендації та шукає способи адаптувати вакцину.

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