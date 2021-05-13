Яка категорія людей найбільш схильна до розвитку тромбозів. Пояснення імунолога

Найчастіше тромбози венозних синусів головного мозку виникають у жінок молодше 55 років.

Саме у цієї категорії осіб наразі найчастіше зустрічається така побічна реакція після вакцинації проти COVID-19.

Проте у часи до появи коронавірусної інфекції жінки також були у найвищій групі ризику.

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Про це розповів імунолог Федір Лапій в інтерв’ю з медичною експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

Фото ktsdesign/Depositphotos

За його словами, жінки схильні до виникнення тромбозів, незалежно від вакцинації чи перенесення коронавірусної хвороби.

При цьому імунолог зауважив, що утворення тромбозів також найчастіше спостерігається у жінок віком до 55 років після вакцинації проти COVID-19, а також внаслідок коронавірусної хвороби або грипу.

Раніше "Українська правда. Життя" разом із експертами проаналізувала розвиток тромбозів після вакцинації проти коронавірусної хвороби препаратом від виробника AstraZeneca.

Детальніше про ризики, симптоми та наслідки можна прочитати у нашому матеріалі:

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