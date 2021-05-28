У МОЗ розповіли, кого і яким препаратом будуть вакцинувати в нових центрах щеплень

В Україні відкриваються перші три центри масової вакцинації населення проти COVID-19.
Отримати щеплення у них можуть люди, які записалися до листа очікування в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр міністерства.
Але попередньо їх повинні запросити на вакцинацію телефонним дзвінком.
Про такі організаційні моменти розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.
|Фото belchonock/Depositphotos
У відомстві зазначили, що пріоритет надаватиметься людям похилого віку.
Крім того, у масових центрах вакцинації не можна буде самостійно обирати препарат для щеплення.
"Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні.
З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech", – додають у відомстві.
Отримати щеплення в таких центрах наразі можна у трьох містах:
- у Києві на базі Міжнародного виставкового центру;
- у Львові на базі стадіону "Арена Львів";
- в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.
Всі вони працюватимуть у вихідні дні.
Такі пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях.
У МОЗ обіцяють, що такі центри відкриють і в інших великих містах, коли Україна отримає більше вакцин.
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