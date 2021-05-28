У МОЗ розповіли, кого і яким препаратом будуть вакцинувати в нових центрах щеплень

В Україні відкриваються перші три центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

Отримати щеплення у них можуть люди, які записалися до листа очікування в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр міністерства.

Але попередньо їх повинні запросити на вакцинацію телефонним дзвінком.

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Про такі організаційні моменти розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

Фото belchonock/Depositphotos

У відомстві зазначили, що пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Крім того, у масових центрах вакцинації не можна буде самостійно обирати препарат для щеплення.

"Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні.

З 29 травня будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech", – додають у відомстві.

Отримати щеплення в таких центрах наразі можна у трьох містах:

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у Києві на базі Міжнародного виставкового центру;

у Львові на базі стадіону "Арена Львів";

в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.

Всі вони працюватимуть у вихідні дні.

Такі пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях.

У МОЗ обіцяють, що такі центри відкриють і в інших великих містах, коли Україна отримає більше вакцин.

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