В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, яку виробляють в ЄС

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування, повідомили у Комунікаційному центрі вакцинації проти COVID-19.

Це версія вакцини, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca.

В Україні вже використовують дві інші версії препарату AstraZeneca: Covishield, яку виготовляє індійський Інститут сироватки крові та AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї.

До 6 червня в межах ініціативи COVAX до України має прибути 705 600 доз вакцини AstraZeneca.

Фото: sirajstock/Depositphotos

Її використовуватимуть для проведення вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення, зокрема:

медиків і працівників закладів охорони здоров’я,

учасників Операції об'єднаних сил на Сході України,

соціальних працівників,

священнослужителів,

співробітників МВС, СБУ,

людей віком 65+.

Також у МОЗ обіцяють, що другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, або громадські діячі.

Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.

В рамках COVAX в Україну мають поставити від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року, з яких понад 367 тис. доз вакцини південнокорейського виробництва прибули у травні.

Крім того, цю вакцину закуповують за державні кошти напряму у виробників. Перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield доставили з Індії в лютому 2021 року.

Нагадаємо, в Україні також зареєстровані вакцини Sinovac, Pfizer та Novavax проти COVID-19.

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