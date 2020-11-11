Держава має сплачувати лікарняний, якщо людина йде на самоізоляцію через COVID-19 – Шмигаль

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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11 листопада 2020

Держава має оплатити лікарняний, якщо людина взяла його через самоізоляцію, бо контактувала із хворим на COVID-19 родичем.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 11 листопада.

"Якщо захворів член вашої родини, залишайтесь на самоізоляції, держава сплачує за таку самоізоляцію лікарняні, ми відшкодуємо всі лікарняні. Дуже важливо, якщо в сім'ї захворів хтось, із ким ви проживаєте, потрібно залишатися на самоізоляції для уникнення розповсюдження ковіду", - зазначив Шмигаль.

Більше деталей прем'єр-міністр не повідомляв.

 

Нагадаємо, для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний ПЛР-тест.

Також на лікарняному після COVID-19 можна перебувати до місяця.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чи може роботодавець відмовити працівнику у виході на самоізоляцію. 
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