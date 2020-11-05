Для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний ПЛР-тест – Ляшко

Дарія Поперечна УП.Життя
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5 листопада 2020

Негативний результат тесту полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) – НЕ обов'язкова умова для закриття лікарняного після коронавірусної інфекції. 

Сімейний лікар може закрити лікарняний без негативного ПЛР-тесту, оцінивши загальний стан пацієнта та тривалість захворювання. 

Про це розповів санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада. 

"Велика кількість керівників закладів чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту полімеразної ланцюгової реакції. 

Це суперечить чинному законодавству", – наголосив Ляшко.

 Фото zamuruev/Depositphotos

За словами санітарного лікаря, закриття лікарняного може відбуватися з трьох причин, які прописані в стандарті надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою. 

Сімейний лікар може перевести хворого в категорію одужавших, якщо:

  • пройшло 10 днів від першого дня симптомів, впродовж яких три дні були відсутні симптоми. 
  • пройшло 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, впродовж яких три дні були відсутні симптоми. 
  • отримав негативний тесту-ПЛР.

Віктор Ляшко просив утриматися від булінгу працівників з цього приводу, оскільки всі три фактори свідчать про те, що людина не може інфікувати інших.

"Всі три факти є рівноцінними, і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний. 

Тому при закритті лікарняного не повинно бути ніякого булінгу. Ми можемо спокійно приймати людей, які перехворіли, та допускати їх до колективу. 

Є науково доведені дані, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та стандарти МОЗ, які свідчать, що в цей період, якщо один із критеріїв дотриманий, то людина не може інфікувати іншу людину", – додав замміністра.

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