Для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний ПЛР-тест – Ляшко

Негативний результат тесту полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) – НЕ обов'язкова умова для закриття лікарняного після коронавірусної інфекції.

Сімейний лікар може закрити лікарняний без негативного ПЛР-тесту, оцінивши загальний стан пацієнта та тривалість захворювання.

Про це розповів санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада.

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"Велика кількість керівників закладів чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту полімеразної ланцюгової реакції.

Це суперечить чинному законодавству", – наголосив Ляшко.

Фото zamuruev/Depositphotos

За словами санітарного лікаря, закриття лікарняного може відбуватися з трьох причин, які прописані в стандарті надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою.

Сімейний лікар може перевести хворого в категорію одужавших, якщо: пройшло 10 днів від першого дня симптомів, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.

пройшло 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.

отримав негативний тесту-ПЛР.

Віктор Ляшко просив утриматися від булінгу працівників з цього приводу, оскільки всі три фактори свідчать про те, що людина не може інфікувати інших.

"Всі три факти є рівноцінними, і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний.

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Тому при закритті лікарняного не повинно бути ніякого булінгу. Ми можемо спокійно приймати людей, які перехворіли, та допускати їх до колективу.

Є науково доведені дані, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та стандарти МОЗ, які свідчать, що в цей період, якщо один із критеріїв дотриманий, то людина не може інфікувати іншу людину", – додав замміністра.

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