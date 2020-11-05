Для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний ПЛР-тест – Ляшко

Негативний результат тесту полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) – НЕ обов'язкова умова для закриття лікарняного після коронавірусної інфекції.
Сімейний лікар може закрити лікарняний без негативного ПЛР-тесту, оцінивши загальний стан пацієнта та тривалість захворювання.
Про це розповів санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада.
"Велика кількість керівників закладів чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту полімеразної ланцюгової реакції.
Це суперечить чинному законодавству", – наголосив Ляшко.
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За словами санітарного лікаря, закриття лікарняного може відбуватися з трьох причин, які прописані в стандарті надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою.
Сімейний лікар може перевести хворого в категорію одужавших, якщо:
- пройшло 10 днів від першого дня симптомів, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.
- пройшло 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.
- отримав негативний тесту-ПЛР.
Віктор Ляшко просив утриматися від булінгу працівників з цього приводу, оскільки всі три фактори свідчать про те, що людина не може інфікувати інших.
"Всі три факти є рівноцінними, і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний.
Тому при закритті лікарняного не повинно бути ніякого булінгу. Ми можемо спокійно приймати людей, які перехворіли, та допускати їх до колективу.
Є науково доведені дані, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та стандарти МОЗ, які свідчать, що в цей період, якщо один із критеріїв дотриманий, то людина не може інфікувати іншу людину", – додав замміністра.
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