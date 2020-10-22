На лікарняному після COVID-19 можна перебувати до місяця – МОЗ

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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22 жовтня 2020

Після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19 людина може до місяця перебувати на лікарняному.

Про це під час брифінгу 22 жовтня повідомила Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, а також членкиня медичної ради при МОЗ.

"Відповідно до наших нормативних документів, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після того, як перенесли COVID-19", - сказала Голубовська.

За її словами, це пов'язано із "постковідним синдромом", третьою стадією розвитку COVID-19.

"Його зараз дуже інтенсивно вивчають, тому що це - окрема проблема. Тому пацієнтам теж потрібно перебувати під певним наглядом", - зазначила інфекціоністка. 

Фото: zamuruev/Depositphotos

Відомо, що у тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу – довготривалі наслідки.

Це означає, що симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль, а також довгостроково впливати на організм.

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