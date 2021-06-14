Науковці з'ясували, як ефективно лікувати помірно високий тиск без медикаментів

Люди з помірно високим тиском і збільшеним рівнем "поганого" холестерину можуть захистити своє здоров’я і життя, ставши більш фізично активними.

Такий "рецепт" лікування запропонували Американська кардіологічна асоціація та Американський коледж кардіології, пише Medical News Today.

"Вправи повинні бути першою лінією захисту від помірних випадків гіпертонії і проблем з холестерином", – йдеться у заяві медиків, опублікованій в науковому журналі Hypertension.

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Рекомендації науковців засновані на дослідженні, згідно з яким у фізично активних людей ризик розвитку серцево-судинних захворювань нижчий на 21%, а ризик смерті від них менший на 36%.

Тобто фізично активні люди рідше страждають і помирають від серцево-судинних захворювань. А регулярні вправи можуть знизити тиск та рівень "поганого" холестерину.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Помірна гіпертензія, про яку йдеться в заяві медиків – це 120-139 міліметрів ртутного стовпа систолічного артеріального тиску або 80-89 мм рт. ст. діастолічного тиску.

Люди з помірно підвищеним тиском та з проблемами з холестерином, але в іншому здорові, можуть лікувати свій стан лише за допомогою регулярних вправ.

"Першою стратегією лікування для багатьох з цих пацієнтів має стати здоровий спосіб життя, зокрема, збільшення фізичної активності", – каже доктор Бетані Барон Гіббс з Університету Піттсбурга, що був головою групи, відповідальної за написання статті.

Скільки потрібно рухатися? Реклама:

Науковці рекомендують мінімум 150 хвилин в тиждень аеробних вправ середньої інтенсивності, зокрема:

швидку ходьбу,

біг,

їзду на велосипеді,

стрибки зі скакалкою,

плавання.

Замість 150 хвилин помірних прав у тиждень можна займатися 75 хвилин в тиждень з високою інтенсивністю, зокрема, бігати, відтискатися, підтягуватися тощо.

Також медики рекомендують виконувати силові тренування мінімум 2 дні на тиждень.

Такі вправи можуть знизити систолічний артеріальний тиск на 4 мм рт.ст., діастолічний артеріальний тиск на 3 мм рт.ст., "поганий" холестерин на 3-4 мг / дл і тригліцериди на 4-12 мг / дл.

Вчені наголошують, що якщо людина займатиметься спортом ще більше часу, ніж вказано в рекомендаціях, то "може отримати ще більшу користь для здоров'я".

Водночас перевантажувати організм вправами – не варто. Ось поради, як займатися спортом вдома.

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