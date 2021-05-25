Вчені з'ясували, що на ризик смерті від COVID-19 вказують два показники, які легко виміряти вдома

Низький рівень кисню в крові і частота дихання ще до появи симптомів COVID-19 вказують на більш високий ризик важкого перебігу COVID-19 і навіть смерті.

Про це свідчать результати дослідження вчених з Медичної школи Вашингтонського університету, пише Science Daily.

Дослідження 1095 пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, показало, що два легко вимірюваних показники здоров'я – частота дихання і рівень кисню в крові – вказують на більш високу смертність від захворювання.

Науковці вивчили дані хворих у віці 18 років і старше в період з 1 березня по 8 червня 2020 року.

Результати дослідження показують, що для деяких людей з COVID-19, які відчувають себе достатньо погано, щоб лягати в лікарню, часове вікно для раннього медичного втручання вже могло пройти.

Хворі можуть звертатися за допомогою, коли відчувають симптоми, як-от утруднене дихання і постійний біль в грудях – ознаки, які ще можуть бути відсутніми, коли дихання і кисень в крові вже досягли небезпечного рівня, кажуть автори дослідження.

Фото: halfpoint/Depositphotos

"Спочатку у більшості пацієнтів з COVID-19 немає труднощів з диханням. У них може бути досить низька сатурація кисню, але симптомів ще може не бути.

У них може не виникнути задишка, поки рівень кисню в крові не стане низьким. Тоді ми втратимо шанс втрутитися на ранньому етапі і почати лікування", – розповідає кардіологиня, співавторка дослідження Нона Сотооденія.

Пацієнти часто страждали на гіпоксемію (низька сатурація – 91% або нижче) або на тахіпное (швидке, поверхневе дихання; 23 вдихи на хвилину). Дехто повідомляв про відчуття утрудненого дихання або кашель незалежно від рівня кисню в крові.

Всього в лікарні померли 197 пацієнтів. У порівнянні з госпіталізованими з нормальним рівнем кисню в крові, пацієнти з гіпоксемією мали ризик смерті в 1,8-4,0 рази вищий, залежно від рівня кисню в крові пацієнта.

Аналогічно, у порівнянні з пацієнтами, які надійшли з нормальною частотою дихання, у пацієнтів з тахіпное ризик смерті був в 1,9-3,2 рази вищий.

Інші симптоми при госпіталізації, зокрема, температура, частота серцевих скорочень і артеріальний тиск, не були пов'язані зі смертністю.

Вчені рекомендують людям з позитивними результатами тесту на COVID-19, особливо тим, хто схильний до більш важкого перебігу через похилий вік або ожиріння, купити або позичити пульсоксиметр і контролювати рівень кисню в крові. Він має бути вище 93%

"Ще простіше виміряти частоту дихання – це скільки вдихів ви робите в хвилину.

Попросіть когось із близьких поспостерігати за вами протягом хвилини, поки ви не звертаєте уваги на своє дихання, і якщо вони нарахують 23 вдихи в хвилину, вам варто звернутися до лікаря", – радять вчені.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".