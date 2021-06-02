Кабмін призначив нового головного санітарного лікаря України

Кабінет Міністрів затвердив на посаді заступника міністра охорони здоров'я та головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна, який раніше був в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Також Кабмін призначив ще одного заступника МОЗ Петра Ємця, який був заступником директора департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

"Кабінет Міністрів України призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров'я", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ігор Кузін. Фото: Укрінформ

Раніше Ляшко розповів, що заступники працюватимуть перші 100 днів за прописаними індикаторами, а далі їх чекає розмова за результатами роботи.

Нагадаємо, до цього головний санітарним лікарем України був Віктор Ляшко, який зараз став міністром МОЗ.

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