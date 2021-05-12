У МОЗ просять в додатку "Дій вдома" для самоізоляції не фотографувати замість себе собак і техніку

У додатку "Дій вдома", призначеному для самоізоляції під час пандемії COVID-19, деякі користувачі фотографують не своє обличчя, як потрібно, а собак, дітей, інші частини тіла та навіть комп’ютерну техніку.

На це під час брифінгу 12 травня поскаржився заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

"У додатку є необхідність зробити своє фото, щоб потім з ним звіритися. Люди фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла, комп’ютери фотографують, якусь техніку. І, звісно, що виникають питання, пов’язані з тим, що щось потім не спрацьовує при верифікації", – розповів Кучер.

Заступник міністра попросив користувачів не гратися з додатком, оскільки це може спричинити проблеми з верифікацією.

"Я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників", – додав Кучер.

Також заступник розповів, що часом користувачі, які зробили неправильне фото в додатку, дзвонять з питаннями в контакт-центр МОЗ. Він попросив без необхідності не навантажувати гарячу лінію та одразу робити все правильно.

"Я хотів би звернути увагу, що кожен такий дзвінок можливо відволікає операторів контактного центру від більш нагальних питань, коли потрібно вирішувати оперативні питання, пов’язані з госпіталізацією людей", – підкреслив Кучер.

Нагадаємо, додаток "Дій вдома" призначений для контакту з людиною та контролю за дотриманням обов'язкової самоізоляції на час карантину.