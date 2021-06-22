МОЗ запускає кабінет пацієнта у "Дії": навіщо і як мотивуватимуть активних

У Міністерстві охорони здоров'я планують запустити кабінет пацієнта на порталі "Дія".

Орієнтовно сервіс почне працювати восени цього року.

Про це розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко під час пресконференції на всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна".

У цьому кабінеті пацієнт зможе переглянути свій графік обстежень.

"Ми хочемо створити кабінет пацієнт на порталі, який буде доступний кожному, в кого є смартфон, зокрема зараз ми говоримо про "Дію".

Це дозволить нам проводити скринінгові програми та чітко бачити, хто їх проходить, які лікарі їх пропонують", – пояснює Ляшко.

Фото tatsianama/Depositphotos

За допомогою порталу у відомстві планують відстежувати діяльність пацієнтів та медиків.

Найбільш активних у МОЗ планують заохочувати мотиваційними стимулами.

За словами Ляшка, це можуть бути пропозиції в спортзалах, басейнах, та інші мотиваційні пакети.

"Найперше, для сімейних лікарів, в яких найбільша кількість людей, що підписали декларації, охоплена скринінговою програмою.

А також для людей, які дотримуються та проходять щорічно, або раз на 2 роки, медичні огляди", – розповідає міністр.

Така мотиваційна система для медиків почне працювати цього року за залучення до профілактики інфекційних хвороб.

"За відсоток охоплення щепленнями проти кору, краснухи та паротиту, буде певна мотиваційна доплата, яка впроваджується з 1 вересня для сімейних лікарів", – наголосив Ляшко.

Крім того, лікарі матимуть певну рейтингову оцінку, зважаючи на те, скільком пацієнтам вони запропонували пройти обстеження та скільки людей прислухалися до рекомендацій.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.