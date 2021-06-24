Стоматологиня, яку судять за побиття дітей, і далі приймає пацієнтів

Стоматологиня з Рівного Інна Кравчук, проти якої відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно побиття пацієнтів під час лікування, працює та приймає хворих.

Черга до неї розписана на два тижні наперед, повідомили у виданні "Четверта влада".

Про це дізналися журналістка видання, яка зателефонувала до стоматологині, щоб начебто записатися на прийом.

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"Якщо ви прийшли і одразу після огляду ми починаємо лікування, то консультація безкоштовна.

Якщо треба подивитися і розповісти, що вам необхідно [лікувати], можливо, зробити якусь гігієну, то це буде коштувати 400 гривень", – розповіла лікарка.

Утім, у прокуратурі Рівненської області запевнили, що стоматологиня працює законно.

"Вона має на це право. Суд в межах вказаної кваліфікації не міг заборонити їй працювати", – розповіла прессекретарка прокуратури Рівненської області Оксана Жужельська.

Адвокат Олександр Бражніков додав, що законодавством не передбачено обмеження професійної діяльності, якщо людина не виконує адміністративно-розпорядчі функції і не є службовою особою.

Нагадаємо, стоматологиню Інну Кравчук звинувачують у побитті дітей під час лікування.

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Про насильство повідомила Вікторія Мамотюк, оприлюднивши відео з камер спостереження, що встановлені у кабінеті лікарки.

На відео можна побачити, як стоматологиня разом з помічницею силою тримає хлопчика, а коли той починає пручатися, б’є його головою об крісло.

На іншому записі жінка трясе і душить маленьку дівчинку.

Декілька батьків потерпілих дітей написали заяви до поліції. Згодом лікарці повідомили про підозру.

Потім стоматологиня перестала виходити на зв'язок з правоохоронними органами.

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