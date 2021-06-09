Куди рухається пандемія COVID-19 в Україні? Висновки і прогнози вчених

В усіх регіонах України знижується кількість нових хворих з COVID-19, госпіталізацій, летальних випадків та позитивних ПЛР-тестів.

Про це свідчать результати аналізу Національної академії наук України.

Число нових випадків хвороби протягом останнього тижня знизилося на 33,5% після зниження на 31,1% тижнем раніше. Кількість нових позитивних тестів знижується ще стрімкіше – на 39,2% за останній тиждень і на 36,3% – тижнем раніше.

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Середня кількість нових хворих з COVID-19 в Україні зменшилася до 1718 людей на день – удвічі за два тижні.

Також зменшилося число нових смертей на 37,5%. Середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті на день у середньому за останній тиждень.

Навантаження на лікарні суттєво скоротилося на 15% у середньому по країні.

Протягом останнього тижня число нових госпіталізацій зменшилося на 25,4%, тиждень тому – на 23,0%, а два тижні тому – на 20,4%.

Водночас зросла кількість дітей з COVID-19 та їхніх госпіталізацій.

За прогнозом, у середньому кількість нових випадків COVID-19 становитиме 1465 протягом 9–15 червня та 1013 – протягом 16–22 червня 2021 року.

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