Імунітет після COVID-19 може тривати упродовж року – дослідження

Повторне зараження після одужання від COVID-19 трапляється рідко, а імунітет після хвороби може бути тривалим – приблизно протягом року.

Про це свідчить аналіз медичних даних 15 тис. пацієнтів з північної Італії – області, яка сильно постраждала на початку пандемії.

Результати дослідження опублікували в журналі JAMA Internal Medicine, пише Medical Xpress.

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У дослідженні повторне зараження визначалося як виникнення нової інфекції принаймні через 90 днів після повного зникнення першої інфекції.

Фото: peshkova/Depositphotos

З 15 тис. людей майже у 13 тис. був негативний результат тесту на COVID-19. У 1579 пацієнтів підтвердили коронавірус.

Дослідники зазначили, що протягом приблизно року після тестування 3,9% людей, ніколи не хворіли COVID-19, заразилися коронавірусом. А 0,31% (5 людей) з тих, які заразилися раніше, повторно перенесли хворобу.

Дослідники відзначили, що 4 з 5 пацієнтів або працювали в лікарнях, або відвідували їх, тому, ймовірно, мали особливо високий ризик заразитися вірусом.

Більш того, повторне зараження зазвичай відбувалося тільки після значного часу – в середньому через 230 днів.

"Природний імунітет до коронавірусу, ймовірно, забезпечує захист протягом як мінімум року, що аналогічно захисту вакцин, про який повідомляли в недавніх дослідженнях, – підсумували дослідники під керівництвом доктора Нікола Мумоло з лікарні Форнаролі в Мадженті, Італія.

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Але вчені підкреслили, що все це не означає, що раніше інфіковані повинні відмовлятися від вакцинації проти COVID-19.

Також науковці уточнили, що дослідження закінчилося до того, як почали поширювати штами COVID-19, тому невідомо, наскільки добре природний імунітет до оригінального коронавірусу захистить від його варіантів.

Незважаючи на обнадійливі результати, у людей, які перенесли COVID-19, все ще є важливі причини для вакцинації, вважає доктор Мітчелл Кац з Корпорації охорони здоров’я та лікарень Нью-Йорка США.

"По-перше, ми не знаємо, як довго зберігається природний імунітет після одужання від COVID. Крім того, не зрозуміло, наскільки імунітет, пов'язаний із захворюванням, захищає від нових штамів коронавірусу", – додав Кац.

За його словами, досягнення колективного імунітету за допомогою інфікування – довгий і болісний процес.

Нагадаємо, дослідження науковців Вашингтонського університету в Сент-Луїсі показало, що імунітет до коронавірусної хвороби в певної категорії людей може зберігатися протягом року та навіть довше.

Це стосується тих, хто вже перехворіли на COVID-19, а згодом отримали щеплення.

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