Рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім

Верховна Рада заборонила продаж ліків дітям, які не досягли 14 років.
Парламент ухвалив відповідний законопроєкт на засіданні 15 липня. За документ проголосував 341 народний депутат.
"Основним завданням законопроекту є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту", – пояснили у комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, який рекомендував прийняти цей проект.
У Раді вважають, що заборона продажу ліків особам до 14 років допоможе зменшити кількість випадків суїциду серед них.
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Перед тим, як продати ліки дитині, фармацевт повинен переконатися, чи досягла вона потрібного віку.
Крім того, закон передбачає адміністративну відповідальність та штрафи до порушників:
- продаж та доставка ліків дітям – від 6,8 до 13,6 тисячі гривень;
- якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень.
Нагадаємо, на Київщині дві школярки отруїлися медичним препаратом "Дротаверин", який відпускається без рецепта.
Семикласниці наковталися таблеток – по 40 штук кожна. Одна дівчина померла.
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