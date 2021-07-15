Рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім

Яна Осадча журналіст
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15 липня 2021

Верховна Рада заборонила продаж ліків дітям, які не досягли 14 років. 

Парламент ухвалив відповідний законопроєкт на засіданні 15 липня. За документ проголосував 341 народний депутат.

"Основним завданням законопроекту є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту", – пояснили у комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, який рекомендував прийняти цей проект.

У Раді вважають, що заборона продажу ліків особам до 14 років допоможе зменшити кількість випадків суїциду серед них.

 Фото garyphoto/Depositphotos

Перед тим, як продати ліки дитині, фармацевт повинен переконатися, чи досягла вона потрібного віку.

 Крім того, закон передбачає адміністративну відповідальність та штрафи до порушників:

  • продаж та доставка ліків дітям – від 6,8 до 13,6 тисячі гривень;
  • якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Київщині дві школярки отруїлися медичним препаратом "Дротаверин", який відпускається без рецепта.

Семикласниці наковталися таблеток – по 40 штук кожна. Одна дівчина померла.

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