Діма, ми встигли: малюк з Одеси отримав укол найдорожчим у світі препаратом

Дмитро Свічинський з Одеси, у якого діагностували спінальну м’язову атрофію (СМА), отримав укол найдорожчим препаратом у світі – Zolgensma.
Про це повідомили на сторінці компанії "Діти ми встигнемо" в соцмережі.
Наразі Дмитрик із батьками перебуває у дитячій лікарні у місті Сан-Антоніо (США), де отримав укол.
У медзакладі дитина також пройде двомісячний курс реабілітації.
Нагадаємо, що лікування, яке необхідне Дмитрикові, коштувало понад 2 млн доларів.
Компанія зі збору коштів тривала кілька місяців.
Ліки Zolgensma, які дитина отримала, вводяться одноразово.
Нещодавно такий препарат також виграв у лотерею хворий хлопчик з Тернопільщини.
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