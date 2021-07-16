Діма, ми встигли: малюк з Одеси отримав укол найдорожчим у світі препаратом

Дарія Поперечна УП.Життя
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16 липня 2021

Дмитро Свічинський з Одеси, у якого діагностували спінальну м’язову атрофію (СМА), отримав укол найдорожчим препаратом у світі – Zolgensma.

Про це повідомили на сторінці компанії "Діти ми встигнемо" в соцмережі. 

Наразі Дмитрик із батьками перебуває у дитячій лікарні у місті Сан-Антоніо (США), де отримав укол.

У медзакладі дитина також пройде двомісячний курс реабілітації. 

 

Нагадаємо, що лікування, яке необхідне Дмитрикові, коштувало понад 2 млн доларів. 

Компанія зі збору коштів тривала кілька місяців.

Ліки Zolgensma, які дитина отримала, вводяться одноразово. 

Нещодавно такий препарат також виграв у лотерею хворий хлопчик з Тернопільщини.

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