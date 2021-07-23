Довший інтервал між щепленнями COVID-вакциною Pfizer збільшує імунітет – дослідження 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
18659
23 липня 2021

Довший проміжок між першою та другою дозами COVID-вакцини Pfizer-BioNTech допомагає організму виробляти більше антитіл, які борються з інфекцією.

Такого висновку дійшла група вчених з Великої Британії, повідомляють у ВВС. 

Дослідники вважають, що під час поширення штаму "Дельта", оптимальним інтервалом між щепленнями вакциною  Pfizer є 8 тижнів

Реклама:

Під час дослідження науковці проаналізували імунні відповіді 503 співробітників Національної служби здоров'я Великої Британії (NHS), які отримали два щеплення з різною періодичністю в кінці 2020 і на початку 2021 року.

 Фото tomisl.z/Depositphotos

Дослідники виявили, що короткі та довгі інтервали між щепленням препаратом Pfizer загалом викликали сильну імунну відповідь.

Проте під час 3-тижневого інтервалу між щепленнями першою і другою дозою організм генерував менше нейтралізуючих антитіл, які можуть зупинити поширення вірусу, ніж  під час 10-тижневого проміжку. 

Більш тривалий проміжок між вакцинацією призвів до зменшення Т-клітин загалом, але більшої частки допоміжних Т-клітин які, на думку дослідників, підтримують імунну пам'ять.

Це дослідження було профінансоване урядом, проте ще не пройшло експертної оцінки.

Нагадаємо, що в Україні другою дозою вакцини Pfizer щеплюють з інтервалом у 21-28 днів.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Дві дози вакцин Pfizer або AstraZeneca виявилися ефективними проти штаму "Дельта" – дослідження

Штам COVІD-19 "Дельта" найближчим часом витіснить інші варіанти вірусу в Україні – Ляшко

Чи вакцинуватимуть найближчим часом українців проти COVID-19 по другому колу? Відповідь МОЗ

Як мутує вірус COVID-19 та на що здатна вакцина?

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2021
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2914
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20697
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій