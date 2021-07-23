Довший інтервал між щепленнями COVID-вакциною Pfizer збільшує імунітет – дослідження 

Довший проміжок між першою та другою дозами COVID-вакцини Pfizer-BioNTech допомагає організму виробляти більше антитіл, які борються з інфекцією.
Такого висновку дійшла група вчених з Великої Британії, повідомляють у ВВС.
Дослідники вважають, що під час поширення штаму "Дельта", оптимальним інтервалом між щепленнями вакциною Pfizer є 8 тижнів.
Під час дослідження науковці проаналізували імунні відповіді 503 співробітників Національної служби здоров'я Великої Британії (NHS), які отримали два щеплення з різною періодичністю в кінці 2020 і на початку 2021 року.
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Дослідники виявили, що короткі та довгі інтервали між щепленням препаратом Pfizer загалом викликали сильну імунну відповідь.
Проте під час 3-тижневого інтервалу між щепленнями першою і другою дозою організм генерував менше нейтралізуючих антитіл, які можуть зупинити поширення вірусу, ніж під час 10-тижневого проміжку.
Більш тривалий проміжок між вакцинацією призвів до зменшення Т-клітин загалом, але більшої частки допоміжних Т-клітин які, на думку дослідників, підтримують імунну пам'ять.
Це дослідження було профінансоване урядом, проте ще не пройшло експертної оцінки.
Нагадаємо, що в Україні другою дозою вакцини Pfizer щеплюють з інтервалом у 21-28 днів.
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