В Україні планують виробляти вакцини проти COVID-19

В Україні розглядають запуск виробництва деяких вакцин проти COVID-19, які вже використовують у світі.

Ймовірно, йдеться про китайську CoronaVac або мРНК-вакцини (так звані "генетичні").

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю ТСН.

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"Є декілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавлення з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні.

Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію. Найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, наприклад CoronaVac або мРНК-вакцини, бо технологічно цикл є відносно простим", – розповів Кузін.

За його словами, МОЗ до кінця цього року матиме шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати вакцину.

Фото: Bork/Depositphotos

Кузін стверджує, що єдиною великою перешкодою до локалізації виробництва буде вимога щодо прекваліфікації ВООЗ (позитивний висновок щодо якості, безпеки та високої ефективності ліків, а отже й рекомендація для державних закупівель).

"Вона відноситься не лише до самої вакцини, а й до майданчика, де вона має бути вироблена. Наразі українські біотехнологічні виробництва, які ніколи не працювали на експортні потужності, не мають такої прекваліфікації. Це питання до одного року", – розповів санлікар.

Окрім виробництва вже відомих вакцин, в Україні працюють над розробкою власниз.

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За словами Кузіна, в Україні зараз є три наукових команди, які розробляють вакцину проти COVID-19.

"Дві з них є представниками Національної академії наук. Це наші вітчизняні науковці. Одна розробка ведеться академіком Андрієм Сибірним у Львові, інша – це Інститут біохімії імені Палладіна. Професор Сергій Комісаренко є керівником цієї команди", – розповідає Кузін.

Також розробкою вакцини займаються принаймні дві приватні компанії:

україно-американський проєкт, дослідник Михайло Фаворов разом з "Діапроф-Мед", у яких вже є готовий прототип, але вони ще не вийшли на клінічні дослідження;

фармвиробник "Індар", який готовий навіть не розробити вакцину, а локалізувати її у себе.

"Я вірю в українських вчених і впевнений, що рано чи пізно вони нам продемонструють свої результати і прототип української вакцини все ж з’явиться. Кілька тижнів тому була зустріч у стінах НАН, де ці дві команди презентували попередні результати досліджень.

Вони ще на доволі ранньому етапі теоретичного обґрунтування або доклінічного етапу випробування вакцини. Але вони працюють над цим", – розповів про прогрес Кузін.

Нагадаємо, ще у січні Українська фармакологічна компанія "Лекхім", яка возить китайську CoronaVac, заявляла, що планує розпочати виробництво цієї ж вакцини в 2022 році.

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