Українська фармкомпанія, через яку Степанов хоче возити вакцину від COVID-19, планує її ще й виробляти

Українська фармакологічна компанія "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році.

Про це журналістам повідомив глава наглядової ради "Лекхіму" Валерій Печаєв, пише Бабель.

Про такі плани фармкомпанія також повідомляла на своєму сайті.

У повідомленні йшлося про те, що "Лекхім-Харків" приступив до проектування потужностей для виробництва вакцин, зокрема, від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19.

Глава наглядової ради "Лекхіму" Валерій Печаєв розповів, що "Лекхім" та Sinovac вже уклали меморандум про співпрацю для виробництва вакцин за технологією китайської компанії.

Фото: SSilver/Depositphotos

Спершу, за словами Печаєва, йшлося про вакцину від грипу, а переговори про меморандум почалися ще в лютому 2020 року.

Пізніше до цього меморандуму додали вакцину від COVID-19.

Виробництво вакцин "Лекхім" планує почати в другій половині 2022 року.

Це буде генерик вакцини Sinovac.

Що таке генеричний препарат?

Це легальний аналог оригінального лікарського засобу, що виходить на ринок щойно у винахідника закінчується термін дії патенту.

Раніше у МОЗ заявляли, що Україна має можливість запустити власне виробництво вакцин.

Зокрема повідомляли, що Україна може виготовляти зареєстровану вакцину від COVID-19.

Але, за словами представників громадської організації "Пацієнти України", ця фармкомпанія має скандальну репутацію.

"Компанія "Лехкім" вже має свою скандальну репутацію часів Раїси Богатирьової.

Власником заводу АТ "Лекхім", як і ще одного ПрАТ "Технолог" є Валерій Печаєв – соратник Раїси Богатирьової.

Препарати цих двох заводів за часів Богатирьової перемагали у мільйонних тендерах", - зазначають у громадській організації "Пацієнти України".

Нагадаємо, в Україну закуповуватимуть китайську вакцину від Sinovac саме через компанію "Лекхім".

У самій компанії Sinovac заявляли про ефективність вакцини, що має назву CoronaVac, на рівні 97%.

Однак індонезійська державна фармацевтична компанія Bio Farma заявляла на початку грудня, що ефективність вакцини проти COVID-19 від Sinovac, поки що не може бути доведена.

Звіт третьої фази, після якої її можуть допустити до вакцинації населення, буде опубліковано в січні, писав Reuters.

"Максим Степанов (міністр охорони здоровя ­– ред.) фактично самостійно призначив компанію, в якої буде закуплена вакцина від COVID-19, – зазначають у пацієнтській організації, яка, зокрема, моніторить державні закупівлі.

Міністр МОЗ вирішив не змінювати свої звички у новому році і знову втрутитись у роботу ДП "Медичні закупівлі України".

Держпідприємство надіслало на міністерство документи щодо укладання угод із кількома компаніями.

"Проте очільник МОЗ наполіг на укладанні лише однієї угоди на закупівлю вакцини. Вакцина від коронавірусу іноземного виробництва, проте продає її виключно єдина українська фірма – "Лекхім".

Інші виробники не можуть вийти на український ринок, адже це блокує особисто міністр Степанов", – кажуть в пацієнтах.

Нагадаємо, у 2013 році Державна служба лікарських засобів тимчасово заборонила реалізацію вакцини проти гепатиту В виробництва фірми "Фармстандарт-Біолік", що належить сину ексміністерки охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

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