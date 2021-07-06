Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже в кінці липня – прогнози експертів

В Європі через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта" знову спостерігається спалах COVID-19.

Ситуація в Україні поки стабільна, але все може змінитися вже в кінці липня, якщо не підвищити рівень вакцинації.

Про це під час онлайн-брифінгу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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Як зазначає експерт, минулого тижня кількість нових випадків коронавірусу у Європі зросла на 44%. Найчастіше спостерігають новий штамп коронавірусу "Дельта", який теж виявили і в Україні.

"Фіксується різкий спалах після довгого спадання, за яким йшли Європа та Україна. До трійки країн, які були епіцентрами спалаху – Велика Британія, Португалія і Росія – додалася Іспанія", – повідомив Ганиченко.

Експерт також говорить про "тривожні дзвіночки" в Греції та Бельгії.

В Україні ситуація поки стабільна. Вона продовжує знаходитися на своєму звичному 10 місці в зеленій зоні.

Скрін із брифінгу

Показник захворюваності на COVID-19 – 1,8%. Також зменшуються випадки смертності та спадає рівень зайнятості медичних ресурсів на пацієнтів з коронавірусом: ліжка з киснем зайняті на 9%, реанімаційні – на 15%.

Скрін із брифінгу

Однак експерт вважає, що ситуація може змінитися вже наприкінці липня або на початку серпня. Зокрема, через недостатній рівень вакцинації проти COVID-19 В Україні.

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"Період відпусток – небезпечний. Це зовнішня загроза і для України також. Захворювання перекидається з країни в країну", – говорить Ганиченко.

Водночас у Центрі громадського здоров'я вважають, що зростання захворюваності можна очікувати восени.

На думку Ганиченка, Україна мусить наростити темпи вакцинації до 250 000 осіб на добу. Тобто, робити в 3-4 рази більше щеплень, ніж зараз.

Також він зазначив, що поки що кількість вакцин в країні достатня. Але влада має піклуватися про забезпечення нових поставок вже через місяць.

Нагадаємо, в Україні розглядають запуск виробництва деяких вакцин проти COVID-19, які вже використовують у світі.

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