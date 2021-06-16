Вчені з'ясували, чому в пацієнтів з COVID-19 з'являються небезпечні для життя тромби

У 39 людей з 1 млн, які хворіють на COVID-19, можуть утворитися небезпечні для життя тромби.

Попередні дослідження встановили, що згустки в крові є частою причиною смерті пацієнтів з COVID-19.

Вчені з Університету медицини і медичних наук RCSI визначили, як і чому у деяких людей, хворих на коронавірус, відбувається небезпечний тромбоз, пише MedicalXpress. Дослідження науковці опублікували в журналі Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Щоб зрозуміти, чому у хворих на COVID-19 утворюються тромби, вчені проаналізували зразки крові, взяті у пацієнтів з коронавірусом, які лежали у відділенні інтенсивної терапії лікарні Бомонт в Дубліні.

Фото: tussiksmail.gmail.com/Depositphotos

Науковці виявили, що баланс між молекулою, що спричиняє згортання, яку називають фактором фон Віллебранда (VWF), і її білком-регулятором ADAMTS13, серйозно порушений у пацієнтів з важкою формою COVID-19.

Порівняно з контрольними групами в крові пацієнтів з COVID-19 були вищі рівні молекул VWF, що сприяють згортанню, і більш низькі рівні ADAMTS13, що перешкоджають згортанню крові. Крім того, дослідники визначили інші зміни в білках, які викликали зниження ADAMTS13.

"Наше дослідження допомагає зрозуміти механізми, які спричиняють серйозні тромби у пацієнтів з COVID-19, що має вирішальне значення для розробки більш ефективних методів лікування", – вважає доктор Джеймі О'Салліван, автор-кореспондент дослідження і викладач Королівського коледжу хірургів в Ірландії.

Водночас, за його словами, необхідні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, який метод лікування цієї проблеми буде ефективним.

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