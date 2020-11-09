Як довго можуть зберігатися антитіла до COVID-19, та від чого це залежить. Дослідження

Антитіла до COVID-19 швидше зникають у людей молодшого віку та тих, хто мав безсимтомний перебіг коронавірусної хвороби.

Такого висновку дійшли вчені лікарні Оксфордського університету.

Варто зазначити, що перепринт був опублікований на платформі medRxiv та ще не пройшов рецензування.

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Науковці проаналізували дані 3217 медичних працівників, які перехворіли коронавірусною інфекцією, протягом 6 місяців.

Фото Cebas1/Depositphotos

Згідно з дослідженням, пік формування антитіл припадає на 24 день після першого позитивного результату тесту полімеразної ланцюгової реакції.

Згодом їхня кількість починає знижуватися. До 85 днів після інфікування кількість антитіл знижується приблизно на половину.

В середньому антитіла зберігалися в організмі 137 днів від пікового значення, а потім зникали.

Пацієнти, які мали більш високий максимальний показник антитіл – повільніше їх втрачали.

При цьому антитіла довше зберігалися у людей, у яких спостерігалися симптоми хвороби.

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Крім того, науковці виявили, що люди старшого віку та азіатської етнічної приналежності мали більш високий максимальний рівень антитіл.

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