Вакцина Moderna від COVID-19 дає імунітет як мінімум на три місяці – вчені

Розроблена компанією Moderna вакцина від коронавірусу здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці.

Це підтверджують дані досліджень американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, повідомляє CTV.

Вакцина Moderna COVID-19, яка нещодавно продемонстровала ефективность на 94%, змушує імунну систему людини виробляти потужні антитіла, які витримуються принаймні три місяці, показало дослідження у четвер 3 грудня.

Основою дослідження стали спостереження за групою з 34 осіб різного віку. Вчені вивчали їхню імунну реакцію на вакцину з першого етапу клінічних випробувань препарату.

Білішість доз вакцини буде спрямовано на США, а решта розповсюджено по всьому світу. Фото Goodlux depositphotos

Як йдеться в опублікованому в журналі "New England Journal of Medicine", "антитіла, які зупиняють вторгнення вірусу SARS-CoV-2 у клітини людини, з часом трохи зменшились, як і очікувалося, але вони залишались підвищеними у всіх учасників через 3 місяці після бустерної вакцинації.

Вакцина компанії Moderna складається з двох доз. Друга – бустерна доза – вводиться через 28 днів після першої.

Хоча кількість антитіл з часом зникає, це не обов'язково має створювати проблему.

Директор NIAID Ентоні Фауці та інші експерти заявили, що дуже ймовірно, що імунна система запам'ятає вірус, який пізніше буде введено новою дозою і потім виробить нові антитіла.

Дослідження показало, що вакцина активувала певний тип імунних клітин, який повинен допомогти у так званій імунній пам'яті, але лише більш тривале дослідження підтвердить, чи це справді так.

Вакцина Moderna вводиться в руку, де вона змушує клітини всередині наших м’язів будувати поверхневий білок

Це обманює імунну систему, вважаючи, що вона заражена вірусом, і тренує її для створення потрібного типу антитіл, коли вона стикається з справжнім вірусом.

Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу виробництва Moderna буде коливатися від $25 до $37.

Як повідомляє Reuters, Moderna готується до поставки 125 млн доз вакцини проти COVID-19 по всьому світу в першому кварталі 2021 року.

Компанія повідомила, що від 85 до 100 млн доз будуть доступні в США, а решта 15-25 мільйонів за межами країни.

Нагадаємо, 30 листопада Moderna, яка розробляє вакцину від коронавірусної інфекції, заявила про 100% ефективність препарату для запобігання важких випадків хвороби.

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