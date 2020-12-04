Розроблена компанією Moderna вакцина від коронавірусу здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці.
Це підтверджують дані досліджень американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, повідомляє CTV.
Вакцина Moderna COVID-19, яка нещодавно продемонстровала ефективность на 94%, змушує імунну систему людини виробляти потужні антитіла, які витримуються принаймні три місяці, показало дослідження у четвер 3 грудня.
Основою дослідження стали спостереження за групою з 34 осіб різного віку. Вчені вивчали їхню імунну реакцію на вакцину з першого етапу клінічних випробувань препарату.
|Білішість доз вакцини буде спрямовано на США, а решта розповсюджено по всьому світу. Фото Goodlux depositphotos
Як йдеться в опублікованому в журналі "New England Journal of Medicine", "антитіла, які зупиняють вторгнення вірусу SARS-CoV-2 у клітини людини, з часом трохи зменшились, як і очікувалося, але вони залишались підвищеними у всіх учасників через 3 місяці після бустерної вакцинації.
Вакцина компанії Moderna складається з двох доз. Друга – бустерна доза – вводиться через 28 днів після першої.
Хоча кількість антитіл з часом зникає, це не обов'язково має створювати проблему.
Директор NIAID Ентоні Фауці та інші експерти заявили, що дуже ймовірно, що імунна система запам'ятає вірус, який пізніше буде введено новою дозою і потім виробить нові антитіла.
Дослідження показало, що вакцина активувала певний тип імунних клітин, який повинен допомогти у так званій імунній пам'яті, але лише більш тривале дослідження підтвердить, чи це справді так.
Вакцина Moderna вводиться в руку, де вона змушує клітини всередині наших м’язів будувати поверхневий білок
Це обманює імунну систему, вважаючи, що вона заражена вірусом, і тренує її для створення потрібного типу антитіл, коли вона стикається з справжнім вірусом.
Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу виробництва Moderna буде коливатися від $25 до $37.
Як повідомляє Reuters, Moderna готується до поставки 125 млн доз вакцини проти COVID-19 по всьому світу в першому кварталі 2021 року.
Компанія повідомила, що від 85 до 100 млн доз будуть доступні в США, а решта 15-25 мільйонів за межами країни.
Нагадаємо, 30 листопада Moderna, яка розробляє вакцину від коронавірусної інфекції, заявила про 100% ефективність препарату для запобігання важких випадків хвороби.
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