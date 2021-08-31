МОЗ відтерміновує повну відмову від паперових лікарняних

Повний перехід з паперових лікарняних на електронні, який мав відбутися з 1 вересня 2021 року, у Міністерстві охорони здоров’я планують перенести.
Нова орієнтовна дата переходу – 1 жовтня, повідомив Суспільному прессекретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ.
Електронні лікарняні уже практикують у медичних закладах, проте, як стверджують у МОЗ, наразі не всі лікарі опанували цифрову систему.
З трьох тисяч лікарень, які можуть визначати непрацездатність, е-документ можуть видавати трохи більше двох тисяч.
Однією з причин називають відсутність доступу комунікацій в лікарів.
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"Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні.
Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу – зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", – розповів Борщ.
Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.
Ось процедура, як сьогодні можна отримати електронний лікарняний.
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