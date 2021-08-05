У Моршині, де повністю вакцинували 66% дорослих, немає жодного хворого на COVID-19

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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5 серпня 2021

У Моршині Львівської області, де в рамках пілотного проєкту 66% дорослих мешканців вакцинували двома дозами проти COVID-19, не зареєстрували нових хворих на коронавірус.

Останній випадок COVID-19 у місті був зафіксований 20 червня, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 2 серпня у Моршині принаймні однією дозою щепили 72,4% дорослого населення, повністю завершили вакцинацію 66% людей. 

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"Це дуже хороший результат. 

Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід. 

Звісно, ми чудово розуміємо всі обмеження такого проєкту, але маємо сказати про те, що досягнуті високі та надвисокі цифри універсального охоплення є необхідною умовою для припинення спалаху і пандемії", – наголосив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. 

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Кузін додав, що мета МОЗ сьогодні – щепити якомога більше людей та не дати пандемії восени загостритись.

90% від усіх вакцинованих у Моршині щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплювали препаратами  AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Загалом у місті проживають 4 239 людей, 800 з них – діти до 18 років.

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Нагадаємо, у квітні 2021 року МОЗ запустило пілотний проєкт з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення в місті Моршині.

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