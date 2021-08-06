Президент заборонив продаж ліків дітям до 14 років

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє продаж лікарських засобів дітям.

Згідно з новими вимогами, діти до 14 років не можуть самостійно придбати медикаменти.

Зокрема йдеться про продаж через інтернет, а також доставку ліків.

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Про це повідомляють на офіційному сайті глави держави.

Фото phodopus/Depositphotos

"Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам.

Адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності", – пояснюють в офісі президента.

Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати документ, який може підтвердити вік.

Якщо покупець відмовляється показати документи – продаж ліків такій особі забороняється.

Раніше відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада 15 липня.

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Важливо зауважити, що закон передбачає адміністративну відповідальність та штрафи до порушників.

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