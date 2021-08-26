В Україні вакцина Moderna залишилась лише для другої дози – МОЗ

Станом на 26 серпня 2021 року на національному складі України не залишилось вакцини проти COVID-19 Moderna.

Наразі препарат наявний лише на місцях і буде використовуватися виключно для другої дози.

Додаткових поставок вакцини найближчим часом не буде.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я у коментарі Liga.net.

"Зараз вакцина Moderna має використовуватись лише для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини", – йдеться в повідомленні.

Фото: niphon/Depositphotos

У вересні поставок цієї вакцини не очікується, оскільки 2 млн доз були поставлені в Україну в рамках міжнародної ініціативи COVAX, а не через держзакупівлі.

На регіональних і місцевих складах знаходяться 805 652 дози вакцини Moderna.

Загалом на складах країни залишилася наступна кількість вакцин:

CoronaVac

Залишки на національному складі – 2 700 560 доз;

на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.

Pfizer

Залишки на національному складі – 37 440 доз;

на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.

AstraZeneca

Залишки на національному складі – 1 807 980 доз;

на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.

У МОЗ запевнили, що ті, хто отримав першу дозу, отримають і другу. Всі вищеназвані вакцини доступні також і для першої дози.

Всього станом на 24 серпня 2021 року, на національному, регіональних та місцевих складах знаходяться понад 11 млн. вакцин різних виробників.

Також за даними міністерства, протягом вересня 2021 року до України має прибути близько 6,5 млн доз вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, в Україні використовують 4 різні вакцини проти коронавірусної хвороби.

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