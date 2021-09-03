Науковці порівняли концентрацію антитіл проти COVID-19 після вакцинації Pfizer i Moderna

Щеплення вакциною виробництва Moderna викликало відносно вищу концентрацію антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2, ніж від вакцини Pfizer/BioNTech.

Відповідні результати показало дослідження вчених Медичної школи Вірджинського університету, повідомляє видання Medical Xpress.

Однак дослідники застерігають не робити висновків про ефективність вакцини за рівнем антитіл, що виникають внаслідок щеплення. Вакцини обох виробників більше ніж на 90% захищають від важкого перебігу COVID-19 та смерті.

Це дослідження було покликане порівняти лише різницю в імунній реакції в людей різного віку на вакцини зі схожим принципом дії, а не з’ясувати їхню ефективність за рівнем антитіл.

Джеффрі Вілсон, імунолог Медичної школи Вірджинського університету, зазначив:

"Ми якраз-то й хотіли перевірити, чи доречно вимірювати титр антитіл після вакцинації, щоби перевірити її ефективність. Наразі ми точно не знаємо, чи титр антитіл є надійним показником їхньої ефективності".

Фото: digicomphoto/Depositphotos

Також в рамках спецпроєкту "Запитай УП. Життя" інфекціоніст Євгеній Щербина пояснив, що окрім захисту від антитіл у крові, є ще Т-клітинний імунітет, який грає не менш важливу роль у захисті проти COVID-19.

Дослідники взяли зразки крові в 1647 медичних працівників, які завершили курс вакцинації проти COVID-19 однію з цих двох вакцин. 688 медиків щепили вакциною Moderna, 959 з них – Pfizer.

Результати показали, що концентрація антитіл після щеплення Pfizer була меншою, ніж після щеплення Moderna (45,9 мікрограм у мілілітрі проти 68,5 відповідно).

Також у групі вакцинованих Pfizer дослідники помітили, що в старших людей рівень антитіл був нижчий, ніж у молодших. У групі щеплених Moderna таку різницю антитіл за віком не знайшли. Науковці підозрюють, що це може бути зумовлено втричі більшим вмістом мРНК вірусу в Moderna, ніж у Pfizer.

Проте в цьому дослідженні не перевіряли окремо рівень Т-клітин і В-клітин та антитіл, що покликані нейтралізувати вірусні інфекції. Для цього знадобиться більше лабораторних потужностей, зусиль і часу.

Нагадаємо, обидві вакцини є так званими "генетичними" вакцинами, які використовують частину ДНК вірусу SARS-CoV-2.

Зі щепленням до людського організму потрапляє "генетичний код" білка, який міститься на поверхні клітин вірусу. Імунна система фіксує такий незнайомий фрагмент ДНК та навчається нейтралізувати його.

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