Україна може передати іншим країнам COVID-вакцини, у яких спливає термін придатності – Ляшко

Україна може передати невикористані дози вакцин AstraZeneca, у яких завершується термін придатності, іншим країнам.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу".
"Ніхто не буде викидати вакцину… Ми все будемо планувати так, щоб ефективно використати вакцину, яка у нас є. Ми привезли максимум вакцин", – зазначив міністр.
Вакцини проти COVID-19 мають обмежений термін придатності – до 6 місяців.
За словами Віктора Ляшка, протермінований препарат буде вилучений з обігу і підлягатиме утилізації.
"Але ми плануємо використати цю вакцину, закликаємо українців вакцинуватися, для того, щоб продукт який є дефіцитом у глобальному вимірі, не був протермінований", – наголосив Ляшко.
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Він запевнив, що МОЗ робитиме все можливе, щоб продукт не був утилізований, а використаний на території України.
"Якщо ми бачимо, що не встигаємо використати (вакцини – ред.), ми будемо говорити з партнерами, щоб поділитися і вакцина була використана там, де вона може бути потрібна", – сказав Віктор Ляшко.
Він нагадав, що Україна є членом глобальної ініціативи COVAX та альянсу Gavi.
"Коли в нас не було достатньо вакцин, ми звертались до партнерів за гуманітарною допомогою", – зазначив міністр.
Нагадаємо, на початку серпня Україна отримала близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca від різних країн-партнерів. Термін придатності цих вакцин припадає на кінець жовтня й початок листопада.
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