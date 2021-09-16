Україна може передати іншим країнам COVID-вакцини, у яких спливає термін придатності – Ляшко

Україна може передати невикористані дози вакцин AstraZeneca, у яких завершується термін придатності, іншим країнам.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу".

"Ніхто не буде викидати вакцину… Ми все будемо планувати так, щоб ефективно використати вакцину, яка у нас є. Ми привезли максимум вакцин", – зазначив міністр.

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Вакцини проти COVID-19 мають обмежений термін придатності – до 6 місяців.

За словами Віктора Ляшка, протермінований препарат буде вилучений з обігу і підлягатиме утилізації.

"Але ми плануємо використати цю вакцину, закликаємо українців вакцинуватися, для того, щоб продукт який є дефіцитом у глобальному вимірі, не був протермінований", – наголосив Ляшко.

Фото: niphon/Depositphotos

Він запевнив, що МОЗ робитиме все можливе, щоб продукт не був утилізований, а використаний на території України.

"Якщо ми бачимо, що не встигаємо використати (вакцини – ред.), ми будемо говорити з партнерами, щоб поділитися і вакцина була використана там, де вона може бути потрібна", – сказав Віктор Ляшко.

Він нагадав, що Україна є членом глобальної ініціативи COVAX та альянсу Gavi.

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"Коли в нас не було достатньо вакцин, ми звертались до партнерів за гуманітарною допомогою", – зазначив міністр.

Нагадаємо, на початку серпня Україна отримала близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca від різних країн-партнерів. Термін придатності цих вакцин припадає на кінець жовтня й початок листопада.

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