В Україні можуть не встигнути використати усі запаси вакцини AstraZeneca повністю – КШЕ

В Україні залишилося три мільйони доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19, у яких термін придатності збігає наприкінці жовтня – на початку листопада.

Про це заявили аналітики Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (КШЕ), заявив Юрій Ганиченко, очільник центру в онлайн-ефірі.

За його словами, на початку серпня Україна отримала близько 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca як гуманітарну допомогу з різних країн-партнерів. Термін придатності цих вакцин припадає на кінець жовтня й початок листопада.

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Проте Юрій Ганиченко зазначає, що згідно з нинішними темпами вакцинації, ці дози можуть не встигнути використати:

"Якщо збережуться нинішні темпи щеплення вакциною AstraZeneca – а це в середньому 10 тис. щеплень на добу, то з кожним днем збільшується ризик, що запаси цієї вакцини не будуть використані повністю".

Скріношот з ефіру

Зокрема, за даними РНБО, з 6 по 12 вересня в Україні зробили всього 51 203 щеплення вакциною AstraZeneca.

Тоді як за один тиждень з 26 квітня по 2 травня – період, коли вона була чи не єдиною альтернативою для масової вакцинації – 179 097 щеплень.

Скріншот з дашборду РНБО

За словами Ганиченка, рівень щеплення населення вакциною AstraZeneca впав після того, як в Україні з’явилися вакцини інших виробників.

Щоби не втратити ці запаси, аналітики КШЕ радять збільшувати темпи її використання в п’ять разів – до 45 тис. щеплень на добу.

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Задля ефективнішого використання, дослідники підготували низку порад для урядовців:

передати певну кількість країнам, які активно застосовують AstraZeneca, для вакцинації свого населення;

змішувати вакцини, наприклад, перша доза AstraZeneca, друга доза – Pfizer/Moderna, або ж комбінувати її з вакциною Sinovac;

тимчасово обмежити використання інших вакцин.

Нагадаємо, на початку вересня в Таїланді заявили про ефективність комбінування вакцин AstraZeneca та Sinovac.

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