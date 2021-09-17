МОЗ дозволило змішувати COVID-вакцини Pfizer i Moderna

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
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17 вересня 2021

Міністерство охорони здоров’я дозволило комбінувати вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.

Про це  повідомили на Facebook-сторінці міністерства.

Тепер якщо вакцина проти COVID-19 типу мРНК від одного виробника – не доступна в Україні, то другу дозу можна зробити наявною вакциною такого ж типу іншого виробництва. 

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Люди, які отримали першу дозу вакцини Moderna, для другого щеплення можуть використовувати  Pfizer, і навпаки.  Інтервал між двома щепленнями становитиме 28 діб.

   Фото: SSilver/Depositphotos 

У липні міністерство схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) про ефективність та безпечність комбінування двох вакцин.

У міністерстві наголосили, що така комбінація довела свою безпечність та ефективність.

Нагадаємо, вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna використовують однаковий  механізм імунного захисту. Із щепленням в організм потрапляє мРНК вірусу – частина генетичного матеріалу, з якого в організмі формуються білки, що є на поверхні молекул вірусу. У такий спосіб організм вчиться формувати імунний захист.

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