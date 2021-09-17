МОЗ дозволило змішувати COVID-вакцини Pfizer i Moderna

Міністерство охорони здоров’я дозволило комбінувати вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.
Про це повідомили на Facebook-сторінці міністерства.
Тепер якщо вакцина проти COVID-19 типу мРНК від одного виробника – не доступна в Україні, то другу дозу можна зробити наявною вакциною такого ж типу іншого виробництва.
Люди, які отримали першу дозу вакцини Moderna, для другого щеплення можуть використовувати Pfizer, і навпаки. Інтервал між двома щепленнями становитиме 28 діб.
|Фото: SSilver/Depositphotos
У липні міністерство схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) про ефективність та безпечність комбінування двох вакцин.
У міністерстві наголосили, що така комбінація довела свою безпечність та ефективність.
Нагадаємо, вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna використовують однаковий механізм імунного захисту. Із щепленням в організм потрапляє мРНК вірусу – частина генетичного матеріалу, з якого в організмі формуються білки, що є на поверхні молекул вірусу. У такий спосіб організм вчиться формувати імунний захист.
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