Таїланд заявив, що комбінація COVID-вакцин AstraZeneca i Sinovac працює

Рівень захисту від змішування COVID-вакцин AstraZeneca i Sinovac такий же, як і після двох доз AstraZeneca, а комбінація вакцин – безпечна, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я Таїланду.

У країні перевірили ефективність комбінації першої дози китайською вакциною Sinovac та другої – британською AstraZeneca з міркувань прискорення кампанії з вакцинації та кращого захисту від нових штамів.

Утім, МОЗ Таїланду не уточнило, наскільки схема з комбінуванням вакцин захищає щеплених.

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Наразі відомо, що два уколи AstraZeneca на 67% ефективні проти інфікування "Дельтою". Проти оригінального штаму SARS-CoV-2 вакцина захищає на 90%, залежно від тривалості часового проміжку між двома щепленнями.

Виробник Sinovac стверджує, що їхня вакцина ефективна на 83,5% проти COVID-19, проте окремі дослідження свідчили про її ефективність на рівні нижче 60%. Утім, ці дані стосуються ефективності проти початкового штаму COVID-19, рівень захисту Sinovac проти нових штамів поки не досліджували.

Фото: jes2uphoto/Depositphotos

Таїланд має потужності та засоби для виробництва вакцини AstraZeneca, а тому таку формулу надалі використовуватимуть для вакцинації решти населення країни, щоби не залежати від поставок з-за кордону та прискорити процес вакцинації. Лише 13% з 66 мільйонів жителів Таїланду завершили повний курс вакцинації проти COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Анутін Чарнвіракул також заявив, що уряд планує щепити третьою дозою 3 млн тайців, котрі завершили вакцинацію китайською вакциною Sinovac.

В Україні рішення про комбінування вакцин ухвалюватиме лікар. Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначав, що комбінувати можна буде мРНК-вакцини, наприклад, Pfizer i Moderna, або першу дозу AstraZeneca з другою Pfizer.

Переважно комбінувати будуть при алергічній реакції на першу дозу вакцини або в разі відсутності вакцини для другої дози.

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