МОЗ: 98% госпіталізованих з COVID-19 в Україні – невакциновані

Яна Осадча журналіст
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20 вересня 2021

98% українців госпіталізованих з тяжким перебігом чи з ускладненнями COVID-19 є невакцинованими.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін з посиланням на дані електронних систем охорони здоров’я.

"За останні 3 місяці майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті зробіть щеплення вже сьогодні", – наголосив  Кузін.

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Головний санлікар також констатував стрімке погіршення епідеміологічної ситуації.

  Фото: alessandroguerr/Depositphotos 

За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась в 2 рази: з 3 300 на понеділок, 13 вересня до 6 000 на п’ятницю, 17 вересня.

У МОЗ нагадали, що в Україні можна зробити щеплення трьома видами вакцин: AstraZeneca, CoronaVac, та Pfizer. Всього доступно 11 млн. доз різних вакцин. 

Повний перелік  центрів масової вакцинації та пунктів щеплень проти COVID-19 опублікований на сайті МОЗ.

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