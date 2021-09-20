МОЗ: 98% госпіталізованих з COVID-19 в Україні – невакциновані

98% українців госпіталізованих з тяжким перебігом чи з ускладненнями COVID-19 є невакцинованими.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін з посиланням на дані електронних систем охорони здоров’я.
"За останні 3 місяці майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні – невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті – зробіть щеплення вже сьогодні", – наголосив Кузін.
Головний санлікар також констатував стрімке погіршення епідеміологічної ситуації.
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За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась в 2 рази: з 3 300 на понеділок, 13 вересня до 6 000 на п’ятницю, 17 вересня.
У МОЗ нагадали, що в Україні можна зробити щеплення трьома видами вакцин: AstraZeneca, CoronaVac, та Pfizer. Всього доступно 11 млн. доз різних вакцин.
Повний перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень проти COVID-19 опублікований на сайті МОЗ.
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